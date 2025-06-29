Це місце не знайти на карті: в Україні є прадавній каньйон, де майже не ступали люди (фото та відео)
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Його вимили води ріки
Великий каньйон біля Львова — маловідоме, але дуже атмосферне місце. Воно вражає неймовірною красою та відчуттям "загубленого світу".
Він не позначений на картах, але про це місце на сайті rdzs.org розповів чоловік, що відвідав каньйон. Це — глибока долина між двома вертикальними кам’яними стінами висотою у кілька поверхів. Навколо — густий ліс та мохи. Незаймана природа створює відчуття, що гуляєш тропічним лісом.
Каньйон утворився завдяки річці, що у давнину протікала цими місцями. Її води вимили каньйон у скелі. Його дно вкрите піском та засипане листям. Ще раніше ця територія була вкрита морем — в скалах можна побачити залишки раковин і молюсків.
Як знайти великий каньйон біля Львова
Він розташований всього за 40 км від обласного центру. Мандрівник показав на карті детальний маршрут. Безпосередній маршрут до каньйону починається з села Верин. Останні 300 метрів треба пройти пішки.
За словами мандрівника, там панує неймовірна атмосфера загубленого світу. Вертикальні стіни з ліанами плюща та старими написами вражають. Також в каньйоні зустрічається "український скорпіон" — неотруйний моховий псевдоскорпіон.
Що цікавого є поруч
Крім каньйону, в цьому лісі також є грот Прийма, де колись жили неандертальці. Він є пам’яткою археології європейського значення. Це друге поселення, яке було знайдене на території України. Воно складається з трьох рівнів та виглядає так, ніби викладено з величезних людських кісток.
Раніше "Телеграф" розповідав про загадкову печеру Рожаниця на Львівщині, що візуально схожа на жіноче лоно. Це не просто природна ущелина у скелі, а місце, яке сповнене легенд, пов’язаних із енергією прадавніх богинь.