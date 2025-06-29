Це місце не знайти на карті: в Україні є прадавній каньйон, де майже не ступали люди (фото та відео)

Його вимили води ріки

Великий каньйон біля Львова — маловідоме, але дуже атмосферне місце. Воно вражає неймовірною красою та відчуттям "загубленого світу".

Він не позначений на картах, але про це місце на сайті rdzs.org розповів чоловік, що відвідав каньйон. Це — глибока долина між двома вертикальними кам’яними стінами висотою у кілька поверхів. Навколо — густий ліс та мохи. Незаймана природа створює відчуття, що гуляєш тропічним лісом.

Український тризуб на порослих мохом стінах каньйону

Він має один вхід

Каньйон утворився завдяки річці, що у давнину протікала цими місцями. Її води вимили каньйон у скелі. Його дно вкрите піском та засипане листям. Ще раніше ця територія була вкрита морем — в скалах можна побачити залишки раковин і молюсків.

Місце дуже атмосферне

У стінах можна побачити залишки раковин та молюсків

Як знайти великий каньйон біля Львова

Він розташований всього за 40 км від обласного центру. Мандрівник показав на карті детальний маршрут. Безпосередній маршрут до каньйону починається з села Верин. Останні 300 метрів треба пройти пішки.

Село Верин на карті

Мандрівник детально показав маршрут до каньйону

За словами мандрівника, там панує неймовірна атмосфера загубленого світу. Вертикальні стіни з ліанами плюща та старими написами вражають. Також в каньйоні зустрічається "український скорпіон" — неотруйний моховий псевдоскорпіон.

Моховий Псевдоскорпіон на скелі

Що цікавого є поруч

Крім каньйону, в цьому лісі також є грот Прийма, де колись жили неандертальці. Він є пам’яткою археології європейського значення. Це друге поселення, яке було знайдене на території України. Воно складається з трьох рівнів та виглядає так, ніби викладено з величезних людських кісток.

Грот Прийма - одне з двох знайдених поселень неандертальців на території України

Раніше "Телеграф" розповідав про загадкову печеру Рожаниця на Львівщині, що візуально схожа на жіноче лоно. Це не просто природна ущелина у скелі, а місце, яке сповнене легенд, пов’язаних із енергією прадавніх богинь.