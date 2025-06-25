Озеро, яке чекали десять років: Львів отримає нову зону відпочинку до кінця року

Озеро на Панча мають доробити до кінця року, обіцяють у міськраді

У Львові мало зон для відпочинку біля води. Одна з таких рекреаційних зон могла б вже не один рік тішити містян. Реконструкція території навколо озера на вулиці Панча навіть вигравала фінансування у Громадському бюджет, та проєкт лишився на папері.

24 червня міськрада повідомила, що озеро на вулиці Панча та прилеглу територію нарешті дороблять. Проєкт, який "заморожували" через повномасштабне вторгнення завершуватимуть за кошти інвестора. Це компанія забудовник "Континент".

"У цьому році плануємо виконати такий об’єм робіт, щоб озеро на вулиці Панча було повністю впорядковане з інженерної точки зору і територія довкола набула гарного доглянутого вигляду і тішила громаду цього мікрорайону", – каже заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

На озері на Панча вже велись будівельні роботи

Що відомо про озеро на Панча

Озеро на вулиці Панча — штучно створена водойма, що виникла в середині минулого століття. Воно було частиною меліоративної системи під майбутню забудову. Як околиці каналізували, природний стік зник, озеро залежало від дощів, ґрунтових вод і природно обміліло.

Замість рекреаційної зони - сухе дно

Обіцянки та факти: чому озеро досі не привели до ладу

Привести озеро до ладу просили десятки років. Про виділення коштів просили ще у 2016, навіть проводили фестиваль про порятунок озера. Мешканці кілька разів ініційовували участь у Громадському бюджеті, врешті проєкт переміг у 2019 році. Авторка ініціативи — львів’янка Наталія Процак. Кошторис складав 3 мільйони гривень. Але цього виявилось замало — вартість зросла майже у 10 разів. Вартість за проєктом "Інституту просторового розвитку" сягнула майже 29 млн грн.

Озеро на Панча - підготовка до реконструкції

Чистити озеро почали ще у 2019 та проєкт загальмував. Роботи стартували у 2020, але ковід, а згодом і війна забирали ресурси. Об'єкт законсервували у 2023 році, щоб не зруйнувати, те, що вже зроблене. Однак стан проєкту перетворив озеро на величезний закинутий будмайданчик.

"Чотири роки як знищили озеро, те, яке було, на якому таки були дикі качки, і зараз стоїть напіврозвалений будівельний майданчик з пересохлими мембранами і трубами, з дуже небезпечними металевими штирями, які стирчать із землі(а там ходить купа дітей і нікого з чиновників це не турбує), так і не завершили дитячий майданчик який мали реконструювати, ні лавочок, ні освітлення звичайно теж нема. Що є — так це зруйнований асфальт і хідники навколо озера", – писала у 2024 році народна депутатка Софія Федина.Частина мешканців побоювались, що затягування реконструкції потрібне, щоб передати землю забудовникам.

Що там зараз і що буде за проєктом

За планом дві водойми мали бути на різних рівнях, водоспад під містком, кілька зон відпочинку з лежаками, вуличними кріслами, особливим дитячим майданчиком в стилі підводного світу. "Тут має бути гарна, зелена територія, з водоймою, з укріпленими берегами і містком, вуличними меблями, освітленням та гарними зеленими насадженнями", – розповіла Світлана Бордіян, заступниця директора департаменту природних ресурсів.

Як виглядатиме озеро на Панча за проєктом

Як виглядатиме територія біля озера на Панча за проєктом

Наразі вода з трубопроводів викачана та законсервовані трубопроводи, фільтраційні колони, дренажні шахти. Велика водойма закрита геотекстилем. Заповнити озера водою поки не можна — на 2024 не були завершені роботи на дні водойми. Однак відновлення робіт — важливе. "Це не лише об’єкт рекреаційного значення, але і об’єкт критичної інфраструктури. Якщо не дай Боже пожежі масові чи отруєння водогону — це резервне джерело води", — впевнений голова ГО "Зручне місто" Юрій Тер-Арутюнян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що озеро Корса у Брюховичах повернули у власність громади. Понад 10 років з цього приводу йшли судові справи, тим часом приватний забудовник навколо будував відпочинковий комплекс.