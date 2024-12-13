В Україні з'явиться монета незвичайної форми: у соцмережі таке рішення оцінили не всі

Її можна буде придбати із січня 2025 року

У п’ятницю, 13 грудня, Національний банк України вводить в обіг нові пам’ятні монети під назвою "Цифрова держава". Вони виготовлені зі срібла у формі квадрата.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. Тираж монет складає до 7500 штук.

Національний банк України присвятив пам’ятну монету здобуткам України у сфері цифрових технологій та інновацій. Вона отримала назву "Цифрова держава".

Монета має номінал 10 гривень та виготовлена вона у формі квадрата зі срібла 999 проби. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також в українських банків-дистриб’юторів.

"Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими…Разом ми реалізували багато проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та інклюзивнішими. Упевнений, що попереду ще багато цікавих цифрових ініціатив та проривних ідей, що назавжди змінять парадигму взаємодії між державою, бізнесом та громадянами", — сказав голова Національного Банку України Андрій Пишний.

Дизайн монети

На аверсі пам’ятної монети "Цифрова держава" у центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею.

"У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни. На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим – у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр", — йдеться у повідомленні.

Композиція наголошує на важливості технологій для розвитку країни. Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.

Реакція соцмереж

Не всім українцям припав до душі дизайн нової монети. Дехто вважає його "дивним", а дехто почав писати про "цифровий концтабір", який хочуть побудувати в нашій державі.

У більшості коментарів простежується негативне ставлення до цієї ініціативи:

Нагадаємо, Національний банк України з 1 листопада почав поступово вилучати із обігу банкноти номіналом 50 та 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх замінятимуть на сучасніші, які були випущені після 2014 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна активно обговорює можливе перейменування "копійок" на "шаги". Національний банк України виступив з ініціативою змінити назву розмінної монети, аргументуючи це потребою відновити національні традиції.