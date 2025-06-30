Фронт не провален, у россиян самые плохие результаты за полтора месяца: военный о наступлении РФ

Самым горячим направлением остается Покровск

Российская оккупационная армия постепенно начинает буксовать на фронте, а темпы ее продвижения показали самые плохие результаты за полтора месяца. Даже оккупация нескольких сел или посадок не показатель успеха россиян.

Об этом рассказывает военный Кирилл Сазонов. По его словам, большинство новостей о продвижении россиян и их наступлении просто громкие заголовки, отличающиеся от реальности.

"Главное — фронт не "посыпался" и не "провален". Если фронт сыпется, то противник наступает и его скорость ограничивает лишь необходимость прикрывать фланги. Такого нет. Нигде. И страшные новости о потерянных остатках маленького села или выходе из небольшой посадки создают только фон. Депрессивный фон, но не определяют суть", — говорит Сазонов.

По его словам, за неделю россияне продвинулись на Новопавловском направлении. Однако общий результат – 94 квадратных километра в неделю.

"Это за все время активного наступления последних полутора месяцев — самый плохой результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать", — добавляет военный.

Сазонов также подробно рассказывает о ситуации по отдельным направлениям. Там иногда идут ожесточенные бои и иногда фиксируются продвижение противника.

Ситуация на фронте

Сумщина. Россияне понесли колоссальные потери на штурмах Юнаковки и попытках вернуть Андреевку. Результат – ноль, а потери огромные. Юнаковку взять штурмом оккупантам не удалось, сейчас они на ее окрестностях. План с окружением тоже не удался. К слову, наративы о захвате Сум уже не встречаются. Однако наступление на Сумщине продолжается, штурмы не прекращаются, но и значительных изменений нет. В настоящее время ВСУ отбивают атаки.

Карта боев в Сумской области

На Купянске ситуация хуже, ведь там россияне активно давят к северу от города. А у ВСУ, вероятнее, не хватает резервов, чтобы выбить их оттуда.

Купянское направление карта

Лиманское направление . Здесь идут очень активные бои. Оккупанты пытаются обойти оборону украинской армии. Кое-где им это удается, но потом ВСУ возвращают их обратно.

. Здесь идут очень активные бои. Оккупанты пытаются обойти оборону украинской армии. Кое-где им это удается, но потом ВСУ возвращают их обратно. Покровское направление – самая большая концентрация оккупантов. Здесь сосредоточено более 100 тысяч. россиян. По словам Сазонова, даже на Торецком или Часовом Яру такого нет. Пока это похоже на Авдеевку, где в свое время россияне сконцентрировали 120-130 тысяч. Однако и здесь не видно значительных продвижений оккупантов.

Бои за Покровск

Подводя итог, военный подчеркнул, что говорить о завершении летнего наступления еще рано. Ведь оккупанты имеют резервы и они сконцентрированы на ключевых направлениях. Отсутствие продвижений оккупантов — заслуга Сил обороны, а не слабости врага.

"Говорить о том, что фронт посыпался — тоже глупости. Паника. Просто берем карты и цифры. За выходные продвижения противника зафиксировано только в одном месте. Малиновка, Запорожская область. За все выходные они захватили 900 квадратных метров. Участок 90 на 10 метров. Кусок посадки. У людей огороды больше. Так что не расслабляемся и не паникуем. У нас впереди очень тяжелые месяцы, которые мы должны пройти", — резюмировал Сазонов.

Малиновка, продвижение россиян

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт оценил российские сказки о "летнем наступлении" и стратегическом потенциале оккупантов.