Круче медової пахлави: за що у вас можуть виманити гроші на пляжах Одеси (відео)

На курорті з’явився новий несподіваний розвод

В Одесі завжди багато довірливих туристів, особливо у сезон. Тому заповзятливі люди та навіть шахраї завжди з’їжджалися до міста на початку літа, щоби підзаробити. Втім тут вистачає і місцевих "креативників". Нещодавно відпочиваючі розповідали у мережі, як їх "доять" на Дерибасівській.

А тепер з’явилося відео про новий розвод на пляжі. Відповідні кадри опубліковано у TikTok.

Не тільки оренда парасольок та шезлонгів на пляжі змусить "схуднути" ваш гаманець. Є ще морозиво, черешня, пахлава та варена кукурудза, які на березі моря коштують суттєво дорожче.

До речі, на пляжах, як і в центрі, є ще фотографи з пітонами та мавпами, а тепер з’явилися й нумерологи. Так, чоловік на ролику влаштувався біля моря з табличкою, на якій обіцяє за датою народження визначити матеріальний, сімейний та духовний стан, а також сумісність у шлюбі.

Крім того, він пропонує розповісти про минуле, сьогодення та майбутнє, як професійна ворожка. На відео чоловік каже туристці: "Нумерологія – це змінити своє життя". Очевидно, що йому не вистачає слів, бо він активно жестикулює.

Раніше ми розповіли, скільки доведеться витратити на проживання, харчування та розваги в Одесі у 2025 році. Однак ми не враховували витрати на послуги нумерологів та інших подібних осіб.