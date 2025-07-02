МОЗ має шанс повернути ринкові механізми на фармацевтичний ринок і стабілізувати ситуацію з ліками, - економіст

На думку Куща, зараз уряд починає розуміти, що єдиний шлях до стабілізації — це повернення конкуренції

В Україні назріває перехід від ручного регулювання фармацевтичного ринку до впровадження здорової конкуренції та ринкових механізмів.

Про це заявив економіст Олексій Кущ, коментуючи нещодавні урядові плани щодо врегулювання маркетингових платежів на ринку.

"Схоже, ми нарешті виходимо з фази фармацевтичного "ручного управління", коли кожен крок регулювався з благими намірами, але з передбачуваним результатом. Ціни зросли, аптеки почали закриватися, асортимент скоротився, а споживач — як завжди — залишився крайнім", — зазначив він у Facebook.

На думку Куща, зараз уряд починає розуміти, що єдиний шлях до стабілізації — це повернення конкуренції.

"Тепер, судячи з останніх рішень, ми дедалі ближче до розуміння: шлях лише один — повернути на ринок конкуренцію і нормальні ринкові механізми. Без фанатизму, але з повагою до економіки", — наголосив експерт.

Він додав, що парадоксально, але ця ідея подається як щось нове, хоча насправді це — звичайний здоровий глузд.

"Парадокс у тому, що ця ідея звучить як щось нове, хоча насправді — це банальний здоровий глузд. Замість того щоб забороняти, тиснути, обмежувати і нескінченно реферувати, простіше створити правила, за яких учасники ринку самі будуть зацікавлені знижувати ціни, боротися за покупця і виживати не за рахунок одне одного, а за рахунок ефективності", — підкреслив Кущ.

Він також зауважив, що ринок не потребує жорсткого втручання — лише умов для роботи.

"У ринку єдине прохання — не заважайте йому працювати. І тоді він зробить те, чого не змогли досягти жодні постанови: реальне зниження цін на ліки", — резюмував економіст.

Нагадаємо, упродовж останніх 4 місяців триває обговорення нового механізму, який би врегулював питання маркетингових догорів між виробниками ліків і аптечними мережами.

Минулого тижня, на урядовому комітету компромісне рішення, яке має повернути конкуренцію на ринок, було узгоджено.

Найбільші учасники фармацевтичного ринку, а також малі та середні аптечні мережі та виробники, підписали Декларацію на підтримку проєкту постанови Кабінету міністрів, який, за оцінками бізнес-спільноти, дозволить стабілізувати ситуацію на ринку лікарських засобів, запобігти ризику дефіциту, а також знизити кінцеву вартість препаратів для пацієнтів.