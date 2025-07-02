У Минздрава есть шанс вернуть рыночные механизмы на фармацевтический рынок и стабилизировать ситуацию с лекарствами, — экономист
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По мнению Куща, сейчас правительство начинает понимать, что единственный путь к стабилизации – это возвращение конкуренции.
В Украине назревает переход от ручной регуляции фармацевтического рынка к внедрению здоровой конкуренции и рыночных механизмов.
Об этом заявил экономист Алексей Кущ, комментируя недавние правительственные планы по урегулированию маркетинговых платежей на рынке.
"Похоже, мы наконец-то выходим из фазы фармацевтического "ручного управления", когда каждый шаг регулировался с благими намерениями, но с предполагаемым результатом. Цены выросли, аптеки начали закрываться, ассортимент сократился, а потребитель как всегда остался крайним", — отметил он в Facebook.
По мнению Куща, сейчас правительство начинает понимать, что единственный путь к стабилизации – это возвращение конкуренции.
"Теперь, судя по последним решениям, мы все ближе ближе к пониманию: путь только один — вернуть на рынок конкуренцию и нормальные рыночные механизмы. Без фанатизма, но с уважением к экономике", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что парадоксально, но эта идея представляется как что-то новое, хотя на самом деле это обычный здравый смысл.
"Парадокс в том, что эта идея звучит как что-то новое, хотя на самом деле — это банальный здравый смысл. Вместо того, чтобы запрещать, давить, ограничивать и бесконечно реферировать, проще создать правила, по которым участники рынка сами будут заинтересованы снижать цены, бороться за покупателя и выживать не за счет друг друга, а за счет эффективности", — подчеркнул Кущ.
Он также отметил, что рынок не нуждается в жестком вмешательстве — только условия для работы.
"У рынка единственная просьба — не мешайте ему работать. И тогда он сделает то, чего не смогли достичь никаких постановлений: реальное снижение цен на лекарства", — резюмировал экономист.
Напомним, за последние 4 месяца продолжается обсуждение нового механизма, который бы урегулировал вопрос маркетинговых кверхов между производителями лекарств и аптечными сетями.
На прошлой неделе на правительственном комитете компромиссное решение, которое должно вернуть конкуренцию на рынок, было согласовано.
Крупнейшие участники фармацевтического рынка, а также малые и средние аптечные сети и производители, подписали Декларацию в поддержку проекта постановления Кабинета министров, который, по оценкам бизнес-сообщества, позволит стабилизировать ситуацию на рынке лекарственных средств, предотвратить риск дефицита, а также снизить конечную стоимость препаратов для пациентов.