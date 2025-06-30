Недобита ядерка та проклятий Трамп: чому Іран шукає миру, але заявляє про перемогу

Повне знищення іранської ядерної програми було неможливим

Американська розвідка перехопила приватні розмови високопоставлених іранських чиновників, які обговорювали, що удари США по ядерних об'єктах Ірану виявилися менш руйнівними, ніж очікувалося. Білий дім не заперечує, що такі розмови відбувалися, але категорично не погоджується з висновками іранців.

Про це пише The Washington Post. Водночас Тегеран поставив жорсткі умови для відновлення переговорів з США після ударів по іранських ядерних об'єктах.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала це листування "вирваним з контексту" і заявила, що ядерну програму Тегерану завершено. Втім, за даними джерел видання, іранські чиновники у приватних розмовах зазначали, що атаки були менш масштабними, ніж вони очікували.

Іран диктує умови для діалогу

Постійний представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані заявив CBS News, що Тегеран не піде на переговори з адміністрацією Трампа, доки Вашингтон "диктує" умови. За його словами, Іран готовий до переговорів, але після ударів США немає відповідних умов для нового раунду.

"Переговори мають свої принципи і передбачають взаємні поступки. Якщо вони (США — Ред.) готові до переговорів, то і ми будемо готовими, але якщо вони хочуть диктувати нам умови, то жодні переговори неможливі", — сказав дипломат.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахт-Раванчі заявив, що США повинні виключити будь-які подальші удари по країні, якщо хочуть відновити дипломатичні переговори, повідомляє BBC. "Рівень збагачення можна обговорювати, можливості можна обговорювати, але казати, що у вас не повинно бути збагачення, і якщо ви не погоджуєтесь, ми вас бомбитимемо – це закон джунглів", – заявив він.

Іравані підкреслив, що Іран є відповідальним членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і має право збагачувати уран у мирних цілях. За його словами, це невід'ємне право, і Іран ніколи не припинить збагачувати уран.

До слова, раніше ми писали, що США пропонують Ірану мільярди доларів в обмін на припинення ядерної програми. Зокрема, Вашингтон планує у рамках відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми Тегерану запропонувати йому низку бонусів. Серед іншого Сполученні Штати готові інвестувати чималі гроші у розвиток іранської мирної ядерної енергетики. Крім того, амерканці можуть піти на послаблення санкцій та розблокувати значну частину заморожених активів країни.

Куди зникли 400 кг збагаченого урану

Після авіаударів з поля зору міжнародних спостерігачів зникли понад 400 кг потенційно збагаченого урану. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у ефірі Fox News: "Ми не маємо інформації про його місцезнаходження. Наше завдання — врахувати кожен грам урану".

За словами Гроссі, удари США завдали серйозної, але не повної шкоди іранським об'єктам. Іранські чиновники повідомили, що вжили "захисних заходів", мабуть, маючи на увазі переміщення матеріалів. Заступник політичного директора іранського телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь перемістив персонал з усіх трьох ядерних об'єктів.

Ядерний об’єкт "Натанз". Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, 18 червня, після удару Ізраїлю, МАГАТЕ виявило забруднення на ядерному об’єкті Ірану. Всередині захисного контуру ядерного об'єкта в Натанзі було зафіксовано рівень радіації, трохи вищий за норму. Водночас жодної небезпеки для населення чи навколишнього середовища МАГАТЕ не виявило.

Володимир Фесенко: "Іран видає поразку за перемогу"

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що з боку Ірану відбувається пропагандистська кампанія для компенсації поразки у війні.

"Вони видають поразку за перемогу, а інструментом для демонстрації того, що вони виграли війну, має бути войовнича агресивна риторика, яка демонструє, що все гаразд, що всі ядерні об'єкти вціліли", — пояснив експерт.

Чи можливо було повністю знищити ядерну програму

Фесенко спростував заяви про можливість повного знищення іранської ядерної програми одним ударом. "Треба розуміти, і більшість фахівців вважає, що повністю знищити навряд чи було можливо ядерні об'єкти", — підкреслив він.

Удари мали сильно пошкодити ядерну програму Ірану і затримати її розвиток. Заяви про те, що нічого не сталося, не відповідають дійсності, каже експерт.

Ядерну програму повністю не знищили, але швидко відновити її Іран теж не зможе. Збитки країни становлять десятки, а може й сотні мільярдів доларів. На відновлення піде багато часу.

Можливість повторних ударів

Фесенко вважає, що удари США мали попереджувальний характер. "Те, що відбулося, це була демонстрація того, що в разі відновлення ядерної програми Ірану буде новий удар", — зазначив він.

Ризик відновлення війни існує, хоча зараз обидві сторони не готові до цього. Якщо Іран спробує відновити ядерну програму або буде робити провокації (наприклад, вбивства американських громадян або удари по Ізраїлю), то це може стати причиною нових ударів.

Чи можливий мирні переговори між США та Іраном

Щодо переговорів, Фесенко сказав: "Спроби вже зараз є. Інша річ, чи буде результат? Домовитись про всеосяжний мир, який влаштовував би обидві сторони, таке неможливо в принципі".

Максимум можливого — це припинення вогню. Переговори можуть відбуватися, але домовитися про всі розбіжності навколо ядерної програми навряд чи вдасться.

"Будь-які серйозні поступки по ядерній програмі, тобто відмови від збагачення урану, повернення того збагаченого урану, який вже є в Ірані, це буде розглядатися як капітуляція. На це Іран не піде", — підкреслив експерт.

Проте, головна мета Ірану вже досягнута — збереження режиму влади, а не перемога у війні.

Тарас Загородній: "Якщо щось піде не так, знову буде бомбардування"

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній у коментарі "Телеграфу" пояснив логіку поведінки Ірану після ударів.

"Зрозуміло, що Іран буде говорити, що в них все гаразд і вони готові погрожувати світові далі. Тому що, якщо вони визнають, що щось негаразд, це означає, що вони погрожувати не можуть. Тоді переговори підуть зовсім іншим шляхом", — пояснив експерт.

Загородній вважає, що переговори відбудуться, інша справа — про що говоритимуть. Для США головне завдання, щоб не було ядерної зброї. Це означає, що вона має бути знищена в присутності фахівців з Ізраїлю та Сполучених Штатів. "Але якщо щось піде не так, буде знову бомбардування", — каже експерт.

Щодо можливого перекриття Ормузької протоки, Загородній вважає це нереалістичним. "Якщо вони так зроблять, вони ж собі в ногу поцілять — за рахунок чого вони будуть жити? Тим більше проти цього категорично виступає Китай", — підкреслив він.

Деталі американських ударів

22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах Ірану — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп заявив, що атаковані об'єкти були "повністю знищені", а операція мала на меті усунення ядерної загрози з боку Ірану. Пізніше ЦРУ випустили звіт щодо ядерної програми Тегерану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари. Об'єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль від початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

26 червня, після активної 12-денної війни Ірану з Ізраїлем, до якої включалися навіть США, іранський лідер аятола Алі Хаменеї вийшов в мережу з публічною заявою з приводу її завершення. Глава Ірану заявив про "перемогу" попри втрату контролю над власним небом, масовані прильоти, під час яких Іран втрачав безліч військової техніки, атаки на ядерні об’єкти та загибель цілої низки своїх силовиків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп не виключив, що Іран має додаткові ядерні об'єкти. Вашингтон ніколи не допустить того, щоб Тегеран отримав власну ядерну зброю.