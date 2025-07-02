"Перевіряє температуру в палаті": політолог пояснив, навіщо Макрон дзвонив Путіну

Дзвінок був необхідний з однієї причини

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив зателефонувати до Володимира Путіна, тому що президент США Дональд Трамп до теми війни в Україні втратив інтерес. При цьому тримати зв’язок із Кремлем хтось має, щоб "проконтролювати температуру в палаті".

Про це розповів політолог Микола Давидюк в ефірі 24 каналів. За його словами, Макрон у цій ситуації виглядає як старий капітан поліції із голлівудських фільмів, який веде переговори з терористом.

"У нього (Путіна, — ред) там червона кнопка. Раптом він випадково її натисне, розумієте? Тому що в такому віці між кнопкою унітазу і червоною кнопкою, яка може знести півсвіту, в його голові вже практично немає різниці. Ось тому і треба, щоб хтось його контролював, хтось з ним і говорив. Тому Макрону треба слухати ці штуки", — сказав він.

Політолог додав, що французький президент під час саміту НАТО попереджав, що якщо Трамп відходить від ролі перемовника з Путіним, то тепер він займе цю роль. Однак Давидюк зазначив, що Макрон уже не той, яким був до вторгнення і тепер чітко озвучує свої червоні лінії.

Нагадаємо, раніше політолог Володимир Фесенко говорив, що призупинення військової допомоги Україні з боку США не привід впадати у відчай.