Не выполнил даже спустя 10 лет: Притула признался, что пообещал жене перед свадьбой

В этом году супруги Притул отмечает 10-ю годовщину свадьбы

Бывший шоумен и действующий волонтер Сергей Притула, предложивший ввести статус "негражданина", впервые за долгое время дал интервью, где рассказал о личной жизни. В частности, общественный деятель поделился, какое обещание он дал жене перед свадьбой и до сих пор не выполнил.

Об этом волонтер рассказал в интервью Славе Демину. Дело в том, что на 5-ю годовщину их бракосочетания они с женой должны были сыграть еще одну свадьбу.

Дело в том, что свадебное платье тогда еще невеста Екатерина покупала за границей, ведь в те времена, по словам волонтера, и он, и его любимая хорошо зарабатывали на "Новом". Когда Сергей на этикетке увидел цену наряда, сказал, что хочет отметить 5-ю годовщину бракосочетания, сыграв еще одну свадьбу, чем якобы "отобьет" стоимость платья.

Свадьба Сергея Приюты в 2015 году

Жена Сергея Приюта Екатерина в день свадьбы

"Мне в те времена что Вера Вонг, что Андре Тан. И я, это же нельзя смотреть на платье до свадьбы. И я и не смотрел. Я просто проходил мимо, и увидел на чехле там ценник она не отодрала. И я говорю: смотри, Катенька, мы за одну свадьбу это платье не отобьем. Поэтому пообещай мне, что когда будет 5 лет нашей свадьбы, мы с тобой играем еще одну свадьбу", — с улыбкой поделился Притула.

Однако, громко отпраздновать пятую годовщину супругам так и не удалось, поскольку она пришлась на "ковидные" времена. Тогда пара решила перенести празднование еще на пять лет, то есть сделать еще одну "свадьбу" через 10 лет. Десятая годовщина брака Сергея Притулы и Екатерины Сопельник приходится на 2025 год.

"Десять лет сейчас, в этом году. Понятно, что во время войны никто не будет заниматься подобной дуристикой. Типа там каким-то развлечениями, свадьбами и так далее, но откровенно говоря, я мечтаю, что когда-то я надену смокинг, Катя наденет свадебное платье и мы сделаем еще одну интеграцию этого прекрасного действия", — рассказал Притула.

Фото: скриншот YouTube

К слову, экс-шоумен признался, что за 10 лет брака у него с супругой не было никаких кризисов. По словам Притулы, кризис, который должен прийтись на времена начала полномасштабного вторжения, их обошел, поскольку в такой темный период они наоборот "тотально переживали друг за друга". А когда они были вместе три года, их дочери Саломии был год и все было "хрупко и нежно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядят дети Сергея Притулы. Его старший сын Дмитрий в этом году окончил школу.