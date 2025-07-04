Волонтерка і продюсерка: що відомо про доньку Вакарчука, яку він удочерив

Зараз дівчині 31 рік

Легендарний український співак Святослав Вакарчук — не лише шоумен та виконавець, а й люблячий батько. Донька його колишньої цивільної дружини Діана стала для нього рідною. Дівчина стала волонтеркою.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про пасербицю Святослава Вакарчука. Зараз дівчині 31 рік.

Що відомо про прийомну доньку Святослава Вакарчука

Дівчина навчалася в одній із київських гімназій, а вищу освіту здобувала у Київському інституті міжнародних відносин. У 2016 році Діана поїхала до Британії і вступила на магістратуру в престижний Ноттінгемський університет на спеціальність International Fashion Management (міжнародний менеджмент у сфері моди). Для іноземних студентів вартість навчання становила 14,5 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

Пасербиця Вакарчука

Під час Революції гідності Діана перебувала в Києві. Тоді вона ділилася різними фото з подій зими 2014-го.

У 2022 році дівчина волонтерила разом із батьком. Вони їздили до Львова та допомагали переселенцям. "Вона разом з командою однодумців волонтерить у Львові з перших днів війни. Допомагають біженцям зі Сходу, що потрапили до Львова, знайти прихисток в різних містах Європи", — хвалився тоді Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук і його донька Діана

Окрім волонтерства, Діана займається творчістю. Зокрема, вона була продюсеркою кліпу "Знову" для нового проєкту Вакарчука "Оранжерея".

Донька Святослава Вакарчука Діана

Загалом Святослав Вакарчук називає Діану рідною донькою навіть після розставання з її мамою — Лялею Фонарьовою. Співак наголошував, що він перебуває із нею в теплих стосунках. До слова, коли дівчина була ще маленькою, він її всиновив.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину і дітей Віталія Кіма. Він разом із обраницею виховують двох доньок та сина, про яких вкрай рідко розповідають публічно.