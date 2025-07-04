Волонтер и продюсер: что известно о дочери Вакарчука, которую он удочерил

Сейчас девушке 31 год

Легендарный украинский певец Святослав Вакарчук – не только шоумен и исполнитель, но и любящий отец. Дочь его бывшей гражданской жены Диана стала для него родной. Девушка стала волонтером.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о падчерице Святославе Вакарчуке. Сейчас девушке 31 год.

Что известно о приемной дочери Святославе Вакарчуке

Девушка училась в одной из киевских гимназий, а высшее образование получала в Киевском институте международных отношений. В 2016 году Диана отправилась в Британию и поступила на магистратуру в престижный Ноттингемский университет на специальность International Fashion Management (международный менеджмент в сфере моды). Для иностранных студентов стоимость обучения составляла 14,5 тысячи фунтов стерлингов в год.

Падчерица Вакарчука

Во время Революции достоинства Диана находилась в Киеве. Тогда она делилась разными фото с событий зимы 2014-го.

В 2022 году девушка волонтерила вместе с отцом. Они ездили во Львов и помогали переселенцам. "Она вместе с командой единомышленников волонтерит во Львове с первых дней войны. Помогают попавшим во Львов беженцам с Востока найти убежище в разных городах Европы", — хвастался тогда Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук и его дочь Диана

Помимо волонтерства, Диана занимается творчеством. В частности, она была продюсером клипа "Снова" для нового проекта Вакарчука "Оранжерея".

Дочь Святослава Вакарчука Диана

В общем, Святослав Вакарчук называет Диану родной дочерью даже после расставания с ее мамой — Лялей Фонаревой. Певец отмечал, что он находится с ней в теплых отношениях. К слову, когда она была еще маленькой, он ее усыновил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене и детях Виталия Кима. Он вместе с избранницей воспитывают двух дочерей и сына, о которых очень редко рассказывают публично.