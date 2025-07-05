Клієнтка "Монобанку" втратила кошти через контакт у телефоні: що сталося

У сліжбі підтримки порадили клієнтці самостійно шукати отримувача для повернення грошей

Користувачка "Монобанку" поділилася неприємним досвідом, який стався з нею під час використання, здавалося б, дуже зручного сервісу переказів за контактами. Вона намагалася передати кошти чоловікові, обравши його номер у контактах, однак гроші потрапили на картку зовсім іншої особи.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. Після виявлення помилки жінка оперативно — протягом двох хвилин — звернулася до служби підтримки банку з проханням заблокувати платіж, але отримала відмову.

У виписці за платіж вказано ім'я контакту з телефону, тому спочатку клієнтка не підозрювала про помилку. Лише згодом, проаналізувавши реквізити, вона зрозуміла, що гроші пішли невідомому отримувачу, якого немає в її контактах.

Звернення до служби підтримки повторно не принесло швидкого рішення — клієнтці порадили самостійно зв'язуватися з отримувачем для повернення коштів. Однак вона не має ні контакту, ні номера телефону отримувача. Банк запропонував варіант скасування платежу за умови згоди одержувача, що було прийнятним для користувачки. Та вже наступного дня їй повідомили, що з технічних причин допомогти не можуть, а повернення грошей можливе лише через суд.

"Тепер попереду додаткові витрати на суд, адвоката тощо. Хоча, думаю, що адвокат, суд, поїздки й витрачений час і нерви не будуть варті повернення тієї суми, а тільки збільшать мої збитки. Добре, що сума не така вже й велика для мене. Але великий урок", — зазначила українка в скарзі.

Окрім того, клієнтка звернула увагу на ще один недолік додатку — відсутність можливості видалити чи приховати своє фото в профілі. Зараз користувачі можуть лише замінити його на інше зображення, але повного видалення опції немає.

Що кажуть в установі

У відповіді "Монобанк" пояснив, що перекази за контактами фактично здійснюються за номером телефону. Якщо номер, раніше прив'язаний до чоловіка користувачки, був перевипущений і використовується іншою особою, то переказ потрапить саме їй. Для уточнень банк запропонував подальший контакт у приватних повідомленнях.

Щодо фото в додатку, у банку зазначили, що можна встановити нейтральне зображення, і пообіцяли розглянути можливість додавання опції видалення аватарки у майбутньому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина військовослужбовця подала скаргу на "Монобанк", вважаючи, що він може порушувати закон щодо замороження та перегляду умов кредитування для військових і членів їхніх родин.