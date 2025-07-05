Клиентка "Монобанка" потеряла средства из-за контакта в телефоне: что произошло

В поддержке посоветовали клиенту самостоятельно искать получателя для возврата денег

Пользователь "Монобанка" поделилась неприятным опытом, который произошел с ней при использовании, казалось бы, очень удобного сервиса переводов по контактам. Она пыталась передать деньги мужу, выбрав его номер в контактах, однако деньги попали на карточку совсем другого лица.

Об этом говорится на сайте Минфина. После обнаружения ошибки женщина оперативно – в течение двух минут – обратилась в службу поддержки банка с просьбой заблокировать платеж, но получила отказ.

В выписке за платеж указано имя контакта с телефона, поэтому клиентка сначала не подозревала об ошибке. Лишь впоследствии, проанализировав реквизиты, она поняла, что деньги ушли неизвестному получателю, которого нет в ее контактах.

Обращение в службу поддержки повторно не принесло быстрого решения – клиенту посоветовали самостоятельно связываться с получателем для возврата средств. Однако она не имеет ни контакта, ни телефонного номера получателя. Банк предложил вариант отмены платежа при согласии получателя, что было приемлемым для пользовательницы. Но уже на следующий день ей сообщили, что по техническим причинам помочь не могут, а возврат денег возможен только через суд.

"Теперь впереди дополнительные расходы на суд, адвоката и т.д. Хотя, думаю, что адвокат, суд, поездки и потраченное время и нервы не будут достойны возврата той суммы, а только увеличат мой ущерб. Хорошо, что сумма не так уж велика для меня. Но большой урок", — отметила украинка в жалобе.

Кроме того, клиент обратила внимание на еще один недостаток приложения – отсутствие возможности удалить или скрыть свое фото в профиле. Теперь пользователи могут заменить его на другое изображение, но полного удаления опции нет.

Что говорят в ведомстве

В ответе "Монобанк" объяснил, что переводы по контактам фактически производятся по номеру телефона. Если номер, ранее привязанный к мужу пользовательницы, был перевыпущен и используется другим лицом, то перевод попадет именно ему. Для уточнений банк предложил дальнейший контакт в частных сообщениях.

Относительно фото в приложении в банке отметили, что можно установить нейтральное изображение, и пообещали рассмотреть возможность добавления опции удаления аватарки в будущем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена военнослужащего подала жалобу на "Монобанк", считая, что он может нарушать закон о замораживании и пересмотре условий кредитования для военных и членов их семей.