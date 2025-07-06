"Вдарив по щоці та погрожував зброєю": водій BlaBlaCar влаштував терор пасажирці, і це не перший випадок

Жінка стала жертвою агресивного водія-інваліда в BlaBlaCar, і вона не перша

Після недавнього інциденту з Тонею Матвієнко, яку побив водій таксі Bolt, трапився ще один неприємний випадок з водієм сервісу попутників. Пасажирка BlaBlaCar зазнала фізичного насильства від агресивного водія під час поїздки зі Львова до Івано-Франківська.

Постраждала Оксана Колеснік оприлюднила у соцмережах детальний опис пережитого, і поскаржилась на неадекватну поведінку водія на ім'я Олег. Інцидент стався 4 липня, після того як пасажирка зробила зауваження щодо небезпечної їзди.

Подробиці

"Повний неадекват на ім'я Олег, хоча в телефоні він Олесь, 60 рочків, а насправді Михайло напхав у автівку 4 пасажирів, і з самого початку поїздки розповідав, що колись брав участь у автоперегонах, що переніс інфаркт і 3 операції", — написала жінка. На лобовому склі його автомобіля висіла табличка "інвалід".

Авто водія, який побив пасажирку

Водій їхав на небезпечній швидкості всю дорогу. "Мчав цей інвалід, як скажений, всю дорогу. В'їхав у 2 ями, і мало не перевернув машину. З двома автівками ледве розминувся. Обганяв машини дуже небезпечно близько", — описала Оксана.

"Коли я попросила його їхати повільніше, особливо на поворотах, він образився і попросив не вчити його їздити", — розповіла жінка. "Я наголосила про відповідальність за зовсім незнайомих йому людей і, що ми всі хочемо доїхати додому живими".

У відповідь на зауваження водій почав ображати пасажирку. "В мою сторону посипалися образи. Спочатку всі мовчали. Після чергового обгону, пасажири, які сиділи поруч, підтримали мене і він трохи стишив хід. Але не на довго", — згадує жінка.

Постраждала Оксана Колеснік

Та згодом водій почав вимагати оплату до завершення поїздки. "Я почула на свою адресу, що я "дура"… бо посміла робити ЙОМУ зауваження. Він почав вимагати оплатити поїздку ДО того, як ми всі доїдемо", — розповіла Оксана Колеснік. Водій погрожував: "Я відмовилася платити, поки не буду на залізничному вокзалі, і він погрожував викинути мене і мої речі у полі. Але так і не наважився. Бо в автівці лишалися чоловіки".

Коли пасажирка залишилася одна в автомобілі, водій почав її обзивати та згадав про зброю в машині. "Він висадив всіх пасажирів, а коли я залишилася одна, почав сипати образи, далі пішли матюки, "тьолки" і зброя, яка була в автівці. Я задихалася від шоку… Кондиціонер був вимкнений", — описала жінка стан паніки. Коли вона натиснула кнопку відкриття вікна, водій повернувся: "Вдарив мене по щоці і силоміць зачинив вікно, натиснувши кнопку у себе на пульті".

Коментарі під дописом

На світлофорі водій розглядав фото пасажирки в додатку, вочевидь, плануючи помсту. "На світлофорі він розглядав моє фото в додатку, я це бачила. Отже, помста вже жевріла", — зауважила жінка. Замість залізничного вокзалу, де чекав чоловік жінки, він повернув в іншому напрямку: "Мій чоловік вже чекав мене на залізничному. Водій це знав, бо чув нашу розмову, і повернув НЕ на залізничний, а в іншому напрямку". "Він підійшов до мене і штовхнув, вимагаючи негайної оплати, хоча привіз не на місце призначення".

Жінка в стані шоку кинула йому 200 гривень та побігла до залізничного вокзалу. "Почала плакати лише в обіймах чоловіка", — розповіла пасажирка.

Як виглядає водій BlaBlaCar, що образив жінку

Потерпіла залишила скаргу на сайті BlaBlaCar. Проте несподівано заблокували акаунт жінки, а не водія. Начебто через те, що він на неї поскаржився через те, що не заплатила за поїздку.. На щастя, у неї залишилися контакти інших пасажирів як свідків.

Оксана Колесник написала заяву в поліцію та звернулася до лікарні. Дзвінок до поліції на номер 102 зафіксували 4 липня одразу після інциденту.

У коментарях люди кажуть, що ситуації потрібен розголос

Є й інші постраждалі

У коментарях до допису з'явилися повідомлення від інших жінок, які також постраждали від цього водія. Владлена Гутцайт написала: "Також їхала з цим чоловіком і місце було спереду. І так, коли я єдина лишилась на вихід у Франківську, то він почав залицятися до мене і казав, що він ще війни знімає в тік-тоці".

Анжела Яковів підтвердила: "Теж їхала з цим у Львів з Івано-Франківська, це жах. Так, я потім ще й одна з ним їхала, то вийшла швидше, і вже добиралась на таксі. Розказував, який він мачо був і як коханку мав, і так далі".

Водій їздить на білому Опелі з номером 1747. Постраждала застерігає інших пасажирів, особливо жінок, уникати поїздок з цим водієм та його автомобілем. До речі, чоловіка уже знайшли у соцмережі Tiktok.

У коментарях люди закликають не залишати ситуацію без розголосу.

Раніше "Телеграф" також писав, що зухвалому водію оголосили про підозру через напад на відому співачку.