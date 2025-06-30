Консерви атакують: до цькування Михалко приєдналися проросійські пропагандисти

Нападки не припиняються вже кілька днів

Публічна атака народного депутата Олексія Гончаренка на виконавчого директора ГО "Технологічні сили України" не лише не припинилася, а й набрала додаткових обертів. До обранця приєдналися і проросійські блогери, які вже перебувають під українськими санкціями.

"Телеграф" зібрав нову добірку претензій до 24-річної керівниці організації.

Про що скандал

Раніше ми писали, що народний депутат Олексій Гончаренко висловив низку претензій до Катерини Михалко – основним із них був її вік, який, за словами чиновника, не підходить керівниці важливої організації, яка займається питанням експорту українського озброєння.

Риторика критиків дедалі частіше збігається з тезами, вигідними Росії. Ініціатива ТСУ щодо розблокування експорту українського озброєння справді зачіпає стратегічні інтереси РФ, адже дозволяє українському ВПК отримати валюту, інвесторів і нові логістичні зв’язки з країнами ЄС. Саме тому посилення тиску на організацію — і персонально на її очільницю — вже викликало реакцію з боку проукраїнських коментаторів, зокрема військового й блогера Serg Marco (Олександра Карпюка).

У своєму дописі він не лише розвінчує міфи про "недосвідченість" Михалко, а й пояснює системний характер проблеми:

"Питання в тому, що зараз в Україні є заборона на експорт зброї. І це дуже обмежує розвиток вітчизняних виробників. Бо якщо ти можеш продавати тільки державі, а держава їе вола з закупівлями (історії про ах*єнні і своєчасні закупівлі МО/АОЗ вже стали легендарними), а по твоїм виробництвам ще і російські ракети/дрони прилітають — ну як би розвиватись в такій нестабільній атмосфері дуже важко".

На тлі цього багато українських компаній змушені відкривати виробництва в Польщі, Чехії чи Литві — зокрема, щоб мати доступ до експортних ринків і зберегти виробничу спроможність. Проте такий сценарій означає втрату податків для України та послаблення власної промислової бази.

Саме в цьому контексті Карпюк високо оцінює роботу ГО "Технологічні сили України", яка впродовж року домагалася від влади дозволу на експорт:

"ТСУ стала обʼєднанням, яке лупало ту скелю, щоб вибити від влади можливість експорту для виробників. Бо це приток валюти, інвестицій та зниження собівартості продукції для української армії. (…) Все ж ОП здалося".

Ці слова підтверджують, що організація фактично зрушила тему з мертвої точки, а її вплив визнається не лише в експертному середовищі, а й у військово-політичному керівництві. Зокрема, Валерій Залужний виступив на форумі ТСУ й прямо підтримав лінію на розширення експорту.

За словами Карпюка, саме після цього російські структури активізували інформаційну кампанію проти ТСУ, спрямовану на дискредитацію через персональну атаку на Михалко:

"Для РФ таке рішення — це рак. Вони розуміють що це підвищить можливості нашої оборонки, під час падіння своєї оборонної промисловості, побудує нам нові ланцюжки зброї з країнами ЄС, та зробить виробництво в Україні більш ефективним. (…) Тому були включені консерви, під однією атакою на голову ТСУ".

"Консерви" атакують

Мирослав Олешко одразу перейшов до персональних образ, ставлячи під сумнів вік та компетентність Михалка, та натякаючи на "блат" через її батька. Його риторика відповідає наративам російської інформаційної війни: приниження українських управлінців, спотворення фактів та зведення дискусії до пліток. Олешко продовжував регулярно публікувати пости про Михалка, звинувачуючи її, зокрема, у зв’язках із Данилом Гетьманцевим та приписуючи їй участь у корупційних схемах, просуваючи ідею, що вся ініціатива ТСУ – це частина такої схеми.

Пост Мирослава Олешко

Ще один російський пропагандист Анатолій Шарій також приєднався до кампанії, поширюючи звинувачення та використовуючи хамську промову для приниження українських діячів та військових ініціатив. Шарій зіронізував над призначенням Михалка та натякнув на неформальні зв’язки її батька із Сергієм Лещенком.

Пост Анатолія Шарія

Народний депутат Олександр Дубинський, який перебуває у СІЗО за підозрою у державній зраді, також активно веде свій Telegram-канал, дискредитуючи Україну. Він відкрито атакував Михалко та її прихильників, називаючи це "операцією прикриття корупційних схем". Дубинський зневажливо відгукнувся про захисників Михалко, звів громадську підтримку до "жіночої емоційності" і припустив її участь в "афері на півмільйона доларів" у 17 років, представляючи Михалко як "зручне прикриття каламутних схем".

Посада Олександра Дубинського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після жорстких дій російських силовиків у Єкатеринбурзі розгорівся новий дипломатичний скандал між Росією та Азербайджаном.