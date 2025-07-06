"Ударил по щеке и угрожал оружием": водитель BlaBlaCar устроил террор пассажирке, и это не первый случай

Женщина стала жертвой агрессивного водителя-инвалида в BlaBlaCar, и она не первая

После недавнего инцидента с Тоней Матвиенко, которую избил водитель такси Bolt, произошел еще один неприятный случай с водителем сервиса попутчиков. Пассажирка BlaBlaCar испытала физическое насилие от агрессивного водителя во время поездки из Львова в Ивано-Франковск.

Пострадавшая Оксана Колесник обнародовала в соцсетях детальное описание пережитого, и пожаловалась на неадекватное поведение водителя по имени Олег.

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"Полный неадекват по имени Олег, хотя в телефоне он Олесь, 60 лет, а на самом деле Михаил напихал в автомобиль 4 пассажиров, и с самого начала поездки рассказывал, что когда-то участвовал в автогонках, перенесших инфаркт и 3 операции", — написала женщина. На лобовом стекле его автомобиля висела табличка "инвалид".

Авто водителя, избившего пассажирку

Водитель ехал на опасной скорости всю дорогу. "Мчался этот инвалид, как бешеный, всю дорогу. Въехал в 2 ямы, и чуть не перевернул машину. С двумя автомобилями едва разминулся. Обгонял машины очень опасно близко", — описала Оксана.

"Когда я попросила его ехать медленнее, особенно на поворотах, он обиделся и попросил не учить его ездить", — рассказала женщина. "Я подчеркнула ответственность за совершенно незнакомых ему людей и, что мы все хотим доехать домой живыми".

В ответ на замечания водитель стал оскорблять пассажирку. "В мою сторону посыпались угрозы. Сначала все молчали. После очередного обгона, сидевшие рядом пассажиры поддержали меня и он немного замедлил ход. Но не на долго", — вспоминает женщина.

Пострадала Оксана Колесник

Впоследствии водитель потребовал оплату до завершения поездки. "Я услышала в свой адрес, что я "дура"… потому что посмела делать ему замечание. Он потребовал оплатить поездку до того, как мы все доедем", — рассказала Оксана Колесник. Водитель угрожал: "Я отказалась платить, пока не буду на железнодорожном вокзале, и он угрожал выбросить меня и мои вещи в поле. Но так и не решился. Потому что в машине оставались мужчины".

Когда пассажирка осталась одна в автомобиле, водитель начал ее обзывать и вспомнил об оружии в машине. "Он высадил всех пассажиров, а когда я осталась одна, начал сыпать оскорбления, дальше пошли матерные слова, "телки" и оружие, которое было в машине. Я задыхалась от шока… Кондиционер был выключен", — описала женщина состояние паники. Когда она нажала кнопку открытия окна, водитель вернулся: "Ударил меня по щеке и силой закрыл окно, нажав кнопку у себя на пульте".

Комментарии под сообщением

На светофоре водитель рассматривал фото пассажирки в приложении, очевидно, планируя месть. "На светофоре он рассматривал мое фото в приложении, я это видела. Следовательно, месть уже теплилась", — отметила женщина. Вместо железнодорожного вокзала, где Оксану ждал муж, он повернул в другом направлении: "Мой муж уже ждал меня на железнодорожном. Водитель это знал, потому что слышал наш разговор, и вернул не на железнодорожный, а в другом направлении". "Он подошел ко мне и толкнул, требуя немедленной оплаты, хотя привез не на место назначения".

Женщина в шоке бросила ему 200 гривен и побежала к железнодорожному вокзалу. "Начала плакать только в объятиях мужчины", — рассказала пассажирка.

Как выглядит водитель BlaBlaCar, обидевший женщину

Потерпевшая оставила жалобу на сайте BlaBlaCar. Однако неожиданно заблокировали аккаунт женщины, а не водителя. Вроде бы потому, что он на нее пожаловался за то, что не заплатила за поездку. К счастью, у нее остались контакты других пассажиров как свидетелей.

Оксана Колесник написала заявление в полицию и обратилась в больницу. Звонок в полицию на номер 102 был зафиксирован 4 июля сразу после инцидента.

В комментариях люди говорят, что ситуации нужна огласка

Есть и другие пострадавшие

В комментариях к сообщению появились сообщения от других женщин, также пострадавших от этого водителя. Владлена Гутцайт написала: "Также ехала с этим мужчиной и место было впереди. И так, когда я единственная осталась на выход во Франковске, то он начал ухаживать за мной и говорил, что он еще войны снимает в ток-токе".

Анжела Яковив подтвердила: "Тоже ехала с этим во Львов из Ивано-Франковска, это ужас. Да, я потом еще и одна с ним ехала, вышла быстрее, и уже добиралась на такси. Рассказывал, какой он мачо был и как любовницу имел, и так далее".

Водитель ездит на белом Опеле с номером 1747 года. Пострадавшая предостерегает других пассажиров, особенно женщин, избегать поездок с этим водителем и его автомобилем. Кстати, мужчину уже нашли в соцсети Tiktok.

В комментариях люди призывают не оставлять ситуацию без огласки.

Ранее "Телеграф" также писал, что дерзкому водителю объявили о подозрении из-за нападения на известную певицу.