Пʼяна водійка на BMW забрала життя прикордонника на Закарпатті

Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей

Загинув прикордонник на Закарпатті під час виконання службових обов’язків. У районі населеного пункту Перечин сталася дорожньо-транспортна пригода.

Мова йде за майстера-сержанта Володимира Скловського. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

"О 04.30 легковий автомобіль марки "BMW X5" української реєстрації виїхав із зустрічної смуги на ту, біля якої несли службу прикордонники, та здійснив наїзд на бетонну споруду. Внаслідок наїзду водійка позашляховика, 53-річна жителька міста Перечин з ознаками алкогольного сп’яніння, завдала Володимиру Скловському важких травм, від яких він згодом помер у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Майстер-сержанту Володимиру Скловському було 45 років, 27 з яких він віддав службі у ДПСУ. Володимир був учасником бойових дій, має відзнаку Президента України "За участь в АТО" та відомчі нагороди. Без чоловіка та батька залишилися дружина та двоє дітей.

Володимир Скловський

Жінку затримали у порядку статті 208 КПК України. Від обстеження на стан сп’яніння на місці пригоди вона відмовилася. Жінка також отримала травми та була доставлена до медичного закладу, у якому перебуває під цілодобовою охороною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння". Їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті зник прикордонник.