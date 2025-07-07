Пьяная водительница на BMW забрала жизнь пограничника на Закарпатье

Без мужа и отца остались жена и двое детей

Погиб пограничник в Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей. В районе населенного пункта Перечин произошло дорожно-транспортное происшествие.

Речь идет за мастера-сержанта Владимира Скловского. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"В 04.30 легковой автомобиль марки "BMW X5" украинской регистрации выехал со встречной полосы на ту, возле которой несли службу пограничники, и совершил наезд на бетонное сооружение. В результате наезда водитель внедорожника, 53-летняя жительница города Перечин с признаками алкогольного опьянения, которых нанесла Владимир больницы", — говорится в сообщении.

Мастер-сержанту Владимиру Скловскому было 45 лет, 27 из которых он отдал службе в ГПСУ. Владимир был участником боевых действий, имеет награду Президента Украины "За участие в АТО" и ведомственные награды. Без мужа и отца остались жена и двое детей.

Владимир Скловский

Женщина была задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. От обследования на состояние опьянения на месте происшествия она отказалась.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". Ей грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье скрылся пограничник.