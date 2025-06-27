Україна може запустити ще десятки збройових заводів: міністр оборони озвучив деталі на закритій зустрічі

Спільні підприємства дозволять Україні працювати на ринках ЄС і НАТО

Україна розпочинає програму спільного виробництва озброєння з країнами-учасниками Рамштайну як на українській території, так і за кордоном. Відповідний законопроєкт уже подано до парламенту, його планують ухвалити до вересня цього року.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі. Там був присутній кореспондент "Телеграфу".

"Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном.

Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців", — сказав міністр оборони.

Для виробництв в Україні розглядають можливість зосередження підприємств в окремих областях. "Наша мета — створити законодавчі інструменти, щоб стимулювати приплив інвестицій в нашу країну", — зазначив міністр оборони.

Україна поглиблює співпрацю з європейськими та американськими оборонними компаніями, зазначає Умєров. З німецькими підприємствами вже тривають спільні виробництва бронетранспортерів, артилерії та боєприпасів, а з американськими партнерами реалізують проєкти дронів та артилерії.

Створення спільних підприємств дозволить отримувати замовлення від західних урядів, працювати на ринках ЄС і НАТО, каже міністр оборони. Це також підвищить якість українського озброєння та забезпечить доступ до новітніх технологій.

Уряди країн-партнерів, зокрема Великої Британії, розглядають ініціативи для працевлаштування українців у нових оборонних виробництвах. З українського боку Міністерство оборони забезпечує укладання контрактів, пошук безпечних локацій та захист виробництва.

Також раніше "Телеграф" сказав, що Рустем Умєров сказав, що Україна розробила захист від шахедів. Його вже випробували, і технологія показала свою ефективність.