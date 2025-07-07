Их давно не видно на фронте. Какие два вида оружия США могут передать Украине

Они недешевое удовольствие, говорит Иван Ступак.

В ходе телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа президенты могли говорить об усилении Соединенными Штатами украинской системы ПВО, что будет предусматривать передачу Киеву двух видов американского оружия.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил, чего именно не хватает нашей противовоздушной обороне.

Первое, по его словам, — это переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger.

— Мы их давно уже не видели на линии разграничения. Если в начале войны мы видели активное использование, даже отражение авиационного нашествия на Киев, Киевскую область: самолеты сбивали, вертолеты сбивали, то сейчас в открытом доступе таких материалов уже нет, — говорит военный эксперт.

Он предположил, что эти комплексы каждую ночь использовали для сбития российских "шахедов". Но при цене в 200 тыс. долларов за ракету, это довольно недешевое удовольствие. И Украина десятки этих комплексов не получит.

— Второе (это все знают) — комплексы Patriot и ракеты, которые могут сбивать баллистические ракеты, поскольку у европейских стран нет аналогичных систем, которые могут сбивать баллистику. Только "Пэтриоты", — отмечает Иван Ступак.

По его мнению, Европа стала заложнией американского ЗРК, поскольку накупила этих систем и заключила контракты.

— Но европейцы должны понимать, что американцы в любой момент могут поставить на паузу, отменить, отозвать, переадресовать в направлении Израиля, Латинской Америки, Северного полюса или пингвинам передать на Мадагаскар эти комплексы, и вы остаетесь прямо с огурцом в кармане, — говорит экс-сотрубник СБУ.

По официальным данным, компания Raytheon Technologies в целом изготовила 240-250 этих комплексов. Приблизительно сотня находится в США. Ориентировочно 90-100 – в Европе. Около 50 штук — это Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея и Япония, продолжает он.

— По приблизительным расчетам, в следующем году изготовление по всему миру ракет для этих систем должно выйти на отметку 600-650 штук. Только один японский завод Mitsubishi Heavy Industries может производить 30 штук в месяц. Мы должны понимать, что этого хватает буквально на одно отражение массированного ракетного обстрела за одну ночь. Аналогов у Европы нет. Они могут давать нам другие системы, но их мало, и баллистические ракеты сбивать не могут, — говорит военный эксперт.

Я знаю точно: европейцы активно работают и совершенствуют свои системы, чтобы они могли сбивать баллистику. Другой вопрос, как скоро они это могут сделать. Это измеряется в годах, а сколько [нужно] миллиардов евро инвестиций — нет ответа, но нужна альтернатива. Надеяться [только] на американское вооружение — неправильно, — подытожил Иван Ступак.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", что в "шахедах" есть скрытая опасность, которая убивает пилотов F-16.