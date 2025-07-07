"Потрібен дощ!" У Гідрометцентрі зробили тривожний прогноз щодо врожаю

Врятувати можуть лише опади найближчим часом

Тривала відсутність ефективних опадів і високі температури у липні можуть серйозно знизити врожайність у центральних областях України. Особливо складна ситуація там, де сподівання на врожай і так були невтішні.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, у західних областях ситуація краща — ґрунт добре зволожений, а найближчими днями там ще й очікуються дощі.

Крім того, погодні виклики не завадили розвитку врожаю ранніх хлібів. Все пройшло добре, а Черкащина вже навіть розпочала жнивну компанію.

"Умови для збирання врожаю сприятливі — переважно сухо. Проте відсутність ефективних дощів призводить до подальшого висушування ґрунту. Наразі дефіцит опадів значний. Із шести попередніх місяців дощовим був лише травень, а червень — історична сухий", — пояснив він.

За даними Гідрометцентру, загальна кількість опадів у районі становить лише 50-60% норми, що вдвічі менше, ніж у західних регіонах України та навіть у сусідніх областях. У результаті, ґрунт під ранніми культурами вже досяг критерію "сильна засуха" — у метровому шарі запасів вологи менше 25 міліметрів.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань

"Під пізніми культурами в метровому шарі ще достатньо вологи, проте дефіцит відчувається до глибини 70 сантиметрів, де вологозапаси у півтора рази нижче від звичайних значень. Це при тому, що спека себе ще не проявила, а потреба у волозі рослин була не максимальна", — зауважив Постригань.

За його словами, ситуація продовжує погіршуватися через високий термічний режим липня.

"Хоч і "розбавлятимуть" його нетривалі похолодання, нестачу дощів на вразливому фазовому розвитку до вологи [коли закладаються зерна] критичні. За дуже нагрітого сухого повітря запаси вологи швидко знизяться до недостатніх значень, а висока температура перешкоджатиме запиленню та сприятиме передчасному дозріванню", — попередив начальник Гідрометцентру. І підсумував: "Пізнім культурам потрібен дощ!".