Земля трещит, дождей нет: урожаю какой культуры угрожает сильная жара в Украине

Почва под ранними культурами уже достигла критерия "сильная засуха"

Черкасскую область охватила засуха — общее количество осадков составляет всего 50-60% нормы, что в два раза меньше нежели в западных областях и соседних. Отсутствие дождей может стать угрозой для поздних культур.

Об этом детально "Телеграф" рассказывает в материале: "Для поздних культур нужен дождь": в Гидрометцентре сделали тревожный прогноз насчет урожая кукурузы".

Такая "сухая" погода привела к тому, что почва под ранними культурами уже достигла критерия "сильная засуха" — в метровом слое запасов влаги менее 25 миллиметров. Но это не критично, поскольку уже идет жатва. Об этом рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Справка: термин "ранние" обычно относят к тем культурам, которые дают урожай через короткое время после посева. А "поздние", наоборот, т ребуют больше времени, чтобы созреть (осень или после первых заморозков).

"Под поздними культурами в метровом слое еще достаточно влаги, однако дефицит ощущается до глубины 70 сантиметров, где влагозапасы в полтора раза ниже обычных значений. Это при том, что жара себя еще не проявила, а фаза развития у кукурузы, когда происходит максимальное потребление влаги, еще не наступила", — отметил Постригань.

Он также добавил, что ситуация ухудшается и причиной тому высокие температурный режим в июле.

"Хотя и будут "разбавлять" его непродолжительные похолодания, недостаток дождей на уязвимом фазовом развитии к влаге [когда закладываются зерна] критические. При очень нагретом сухом воздухе запасы влаги быстро снизятся до недостаточных значений, а высокая температура будет препятствовать опылению и будет способствовать преждевременному созреванию". — предупредил начальник Гидрометцентра. И подытожил: "Поздним культурам нужен дождь!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев предупредили о значительном ухудшении погоды в одной из областей. Температура воздуха может падать вплоть до 9 градусов.