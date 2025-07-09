Безугла працює на Кремль якщо не за гроші, то як "корисна ідіотка", - екснардеп про закиди стосовно ППО

Публічні звинувачення бійців ППО, які щодня ризикують життям, – це плювок їм в обличчя під патріотичним соусом. Це може робити людина, яка працює на ворога свідомо або як "корисний ідіот". Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, коментуючи чергові критичні дописи "слуги народу" Мар’яни Безуглої.

"Народна прикмета: "Якщо Безумна щось критикує, значить це щось занадто добре працює". Коли Марʼяна публічно звинувачує всіх навколо у відсутності ППО, то це не "контроль", не "громадянська позиція" і не "парламентський нагляд". Це плювок в обличчя тим, хто щодня ризикує життям, збиваючи те, що летить на Київ. І робить це завзято, з викликом, під патріотичним соусом. Сумнівів, що Марʼяна свідомо працює на Кремль, нема майже ні в кого. Якщо не за гроші, то принаймні як "корисний ідіот" чи, вибачте, як "корисна ідіотка", — написав Борислав Береза.

Він нагадав, що Повітряні Сили вже оприлюднили офіційну відповідь нардепці на її слова про те, що столична влада не забезпечує ППО.

"Якщо перекласти з дипломатичної на людську, то вона звучить так: "Харош нести дурню". А якщо близько до тексту: "Міська влада завжди комунікує із нами — допомога надходить швидко, у повному обсязі, а головне саме тоді, коли вона найбільше потрібна!". Але російські пропагандони радісно потягнули Безгузду в інформпростір", — зазначив Береза.

Також Береза іронічно відповів на звинувачення Безуглої стосовно інформування про роботу ППО.

"Може, вам ще карту розміщення ППО з геолокацією і розкладачкою видавати? Чи список з позивними, кодами допусків і планом дій на випадок масованого удару? Сидіти в теплій студії або на своїй сторінці й зображати стурбовану патріотку дуже легко. Але війна – це не TikTok. І якщо хтось не викладає відео з ППО, це не означає, що його немає. Це означає, що у війську ще не втратили здоровий глузд. І, зрештою, що зробила для ППО столиці сама Марʼяна? Окрім того, що обісрала всіх, хто реально цим займається?" — написав Береза.

Відповідаючи на звинувачення стосовно роботи ППО, екснардеп навів порівняльні цифри України та Ізраїлю.

"Площа Ізраїлю – 22 тис. кв. км. Площа Києва і області — 28 тис. І при цьому в Ізраїлі розміщена найбільш щільна в світі система ППО + пряма допомога від США. І що? Там і близько не мають 100% збиття повітряних цілей. А на Київ летить те, що Ізраїль бачить раз у рік, а ми — щотижня. І однаково – наші збивають по 80–90%", — наголосив він.