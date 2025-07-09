Безуглая работает на Кремль если не за деньги, то как "полезная идиотка", - экс-нардеп об обвинениях в адрес ПВО

Публичные обвинения бойцов ПВО, которые ежедневно рискуют жизнью, – это плевок им в лицо под патриотическим соусом. Это может делать человек, который работает на врага сознательно или как "полезный идиот". Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, комментируя очередные критические посты "слуги народа" Марьяны Безуглой.

"Народная примета: "Если Безумная что-то критикует, значит это что-то слишком хорошо работает". Когда Марьяна публично обвиняет всех вокруг в отсутствии ПВО, то это не "контроль", не "гражданская позиция" и не "парламентский надзор". Это плевок в лицо тем, кто ежедневно рискует жизнью, сбивая то, что летит на Киев. И делает это упорно, с вызовом, под патриотическим соусом. Сомнений, что Марьяна сознательно работает на Кремль, нет почти ни у кого. Если не за деньги, то по крайней мере как "полезный идиот" или, простите, как "полезная идиотка", – написал Борислав Береза.

Он напомнил, что Воздушные Силы уже обнародовали официальный ответ нардепу на ее слова о том, что столичная власть не обеспечивают ПВО.

"Если перевести с дипломатической на человеческую, то она звучит так: "Хорош нести дурню". А если близко к тексту: "Городская власть всегда коммуницирует с нами — помощь поступает быстро, в полном объеме, а главное именно тогда, когда она больше всего нужна!". Но российские пропагандоны радостно потащили Безгуздую в информпространство", — отметил Береза.

Также Береза ​​иронически ответил на обвинения Безуглой по поводу информирования о работе ПВО.

"Может, вам еще карту размещения ПВО с геолокацией и раскладушкой выдавать? Или список с позывными, кодами допусков и планом действий на случай массированного удара? Сидеть в теплой студии или на своей странице и изображать озабоченную патриотку очень легко. Но война – это не TikTok. И если кто-то не выкладывает видео с ПВО, это не значит, что его нет. Это значит, что в армии еще не потеряли здравый смысл. И, наконец, что сделала для ПВО столицы сама Марьяна? Кроме того, что обосрала всех, кто реально этим занимается?" – написал Береза.

Отвечая на обвинения о работе ПВО, экс-нардеп привел сравнительные цифры Украины и Израиля.

"Площадь Израиля – 22 тыс. кв. км. Площадь Киева и области – 28 тыс. И при этом в Израиле размещена самая плотная в мире система ПВО + прямая помощь от США. И что? Там и в помине нет 100% сбития воздушных целей. А на Киев летит то, что Израиль видит раз в год, а мы еженедельно. И все равно – наши сбивают по 80–90%", — подчеркнул он.