Путін з Трампом з'ясовують стосунки? У новому обстрілі України побачили важливий момент

Україну масовано атакували 9 та 10 липня

Останні обстріли України цілком можуть бути пов'язані з комунікацією президента США Дональда Трампа та очільника Росії Володимира Путіна. Адже Кремль використав значну частину своїх запасів.

Про це пише блогер та бізнесмен Роман Шрайк. За його словами, Трамп міг розізлити Путіна, а той відповів ударами по Україні.

"Я так розумію, останні обстріли відбуваються в рамках з'ясування відносин між Путіним і Трампом, тому що Росія явно залізла в запаси дронів, щоб забезпечити дві великі атаки поспіль. Кількість дронів, запущених протягом тижня, значно перевищує рівень виробництва (170 "шахедів" і обманок щодня)", — йдеться у повідомленні.

Враховуючи те, що в ніч на 10 липня Росія атакувала Україну 397 "шахедами", з яких було 204 обманки, та 728 ударними дронами 9 липня, Кремль лише за два дні використав майже 1 000 БПЛА.

Скільки дронів збили 9 липня

Скільки дронів збили 10 липня

Додамо, що 10 липня основною ціллю ударів був Київ, а 9 липня — Волинь, місто Луцьк. До атаки дронами також додавались балістичні ракети "Іскандер-М", гіперзвукові "Кинджали" та крилаті ракети.

Нагадаємо, що 8 липня президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що він незадоволений діями Володимира Путіна та пообіцяв "сюрприз". При цьому він наголосив, що глава Кремля говорить "багато маячні" про Україну. А вже 9 та 10 липня Росія здійснила масований удар по Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи здатна Росія завалити Україну "шахедами", збільшивши нальоти до 2 тисяч.