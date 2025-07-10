Путин с Трампом выясняют отношения? В новом обстреле Украины увидели важный момент

Украину массированно атаковали 9 и 10 июля

Последние обстрелы Украины вполне могут быть связаны с коммуникацией президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Ведь Кремль использовал значительную часть своих запасов.

Об этом пишет блогер и бизнесмен Роман Шрайк. По его словам, Трамп мог разозлить Путина, а тот ответил ударами по Украине.

"Я так понимаю, последние обстрелы происходят в рамках выяснения отношений между Путиным и Трампом, потому что Россия явно залезла в запасы дронов, чтобы обеспечить две большие атаки подряд. Количество дронов, запущенных в течение недели, значительно превышает уровень производства (170 "шахедов" и обманок ежедневно)", — говорится в сообщении.

Учитывая, что в ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 397 "шахедами", из которых было 204 обманки, и 728 ударными дронами 9 июля, Кремль лишь за два дня использовал более 1 000 БПЛА.

Сколько дронов сбили 9 июля

Сколько дронов сбили 10 июля

Добавим, что 10 июля основной целью ударов был Киев, а 9 июля – Волынь, город Луцк. К атаке дронами также добавлялись баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты.

Напомним, что 8 июля президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что он недоволен действиями Владимира Путина и пообещал "сюрприз". При этом он подчеркнул, что глава Кремля говорит "много бреда" об Украине. А уже 9 и 10 июля Россия нанесла массированный удар по Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, способна ли Россия завалить Украину "шахедами", увеличив налеты до 2 тысяч.