Відставка Сирського не допоможе? Чмут про справжні проблеми в ЗСУ, які не помічають

Настрої у суспільства тільки погіршуються

Публічні заклики про відставку головкома Олександра Сирського навряд чи зможуть вирішити якісь проблеми на фронті чи в ЗСУ. Адже слід розуміти, де насправді є питання і чому вони не тільки у прізвищах.

Про це керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут сказав в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, наразі є чимало проблем, які ігноруються і не вирішуються роками.

"А що ми хочемо досягти цією зміною? Яку проблему вирішуємо? Інше питання – а на кого міняємо і чи стане краще з тими ресурсами і в тій ситуації в країні? Це ширша проблема, ніж прізвища, бо це проблема інституцій. У нас їх не було, і ми їх не починаємо створювати", — каже Чмут.

Він додає, що всередині Збройних сил є окрема проблема — збільшення конфронтації між військовими низької і середньої ланки – умовно, рота, батальйон, бригада – і Генеральним штабом. І наразі ця ситуація тільки погіршується, адже на низах купа проблем, які не вирішуються роками. У військових складається враження, що їх ніхто не бачить. Натомість наративи повернення позицій, де залишилась одна-дві цілі хати, і досі звучать.

Також, Чмут додає, що наразі розрив верхівки і низів тільки збільшується, а це створює хибні уявлення про справжню ситуацію на полі бою. Адже люди в Києві не думають про те, що завтра можуть програти війну. Вони зайняті цивільними проблемами, а на низах військові виснажені.

"Три роки говорять, що перестаньте воювати приданими підрозділами, а ми далі воюємо приданими підрозділами. Перестаньте створювати нові бригади, коли є десятки неукомплектованих старих, а ми далі створюємо нові бригади", — каже керівник фонду.

Натомість в Україні продовжують шукати людей на фронт, що переходить у публічну критику та розшаровує суспільство, пояснює Чмут. У людей продовжує укорінюватись стереотип, що "це герой з окопу, а це генерал".

"Це призводить до сумнівів у єдності армії. А це впливає і на мобілізацію, на віру в перемогу, на єдність у суспільстві. А чому так? Бо, знову ж, з проблемою ніхто не бореться. Борються з медійним проявом. Комбат щось сказав – заборонити в армії комбатам щось казати, хтось написав щось у Facebook – заборонити користуватися Facebook. Хтось дав інтерв'ю – заборонити давати інтерв'ю. Але це не вирішує проблему, бо про проблему навіть не питають", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" розповів, що Чмут порівняв позиції України та Росії на фронті, висновки не надто втішні.