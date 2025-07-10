Отставка Сырского не поможет? Чмут о настоящих проблемах в ВСУ, которые не замечают

Настроения у общества только ухудшаются

Публичные призывы об отставке главка Александра Сырского вряд ли смогут решить какие-либо проблемы на фронте или в ВСУ. Ведь следует понимать, где на самом деле есть вопросы и почему они не только в фамилиях.

Об этом руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сказал в интервью "Украинской правде". По его словам, сейчас немало проблем, которые игнорируются и не решаются годами.

"А что мы хотим достичь этим изменением? Какую проблему решаем? Другой вопрос – а на кого меняем и станет ли лучше с теми ресурсами и в той ситуации в стране? Это более широкая проблема, чем фамилии, потому что это проблема институций. У нас их не было, и мы их не начинаем создавать", — говорит Чмут.

Он добавляет, что внутри Вооруженных сил есть отдельная проблема — увеличение конфронтации между военными низкого и среднего звена – условно, рота, батальон, бригада – и Генеральным штабом. И сейчас эта ситуация только ухудшается, ведь на низах куча проблем, которые не решаются годами. У военных создается впечатление, что их никто не видит. Зато наративы возвращения позиций, где остались один-два целых дома, до сих пор звучат.

Также, Чмут добавляет, что разрыв верхушки и низов только увеличивается, а это создает ложные представления о настоящей ситуации на поле боя. Так как люди в Киеве не думают о том, что завтра могут проиграть войну. Они заняты гражданскими проблемами, а на низах военные истощены.

"Три года говорят, что перестаньте воевать пригодными подразделениями, а мы дальше воюем пригодными подразделениями. Перестаньте создавать новые бригады, когда есть десятки неукомплектованных старых, а мы создаем новые бригады", — говорит руководитель фонда.

В Украине же продолжают искать людей на фронт, что переходит в публичную критику и расслаивает общество, объясняет Чмут. У людей продолжает укореняться стереотип, что "это герой из окопа, а это генерал".

"Это приводит к сомнениям в единстве армии. А это влияет и на мобилизацию, на веру в победу, на единство в обществе. А почему так? Потому что, опять же, с проблемой никто не борется. Борются с медийным проявлением. Комбат что-то сказал — запретить в армии комбатам что-то говорить — кто-то написал что-то в Facebook – запретить пользоваться Facebook. Кто-то дал интервью – запретить давать интервью. Но это не решает проблему, потому что про проблему даже не спрашивают", — резюмировал эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказал, что Чмут сравнил позиции Украины и России на фронте, выводы не слишком утешительны.