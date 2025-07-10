Людина-павук вже не та? Чоловік в Одесі підкорив не тільки малечу своєю витівкою (відео)

Він ліз у вікно з сюрпризом

У четвер, 10 липня, чоловік у костюмі Людини-павука намагався залізти у вікно багатоповерхівки, але не з пустими руками. Він тримав величезний букет квітів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Також мережею ширяться фото та відео витівки.

Зауважимо, що на кадрах видно, як відчайдуха намагається піднятись у вікно за допомогою спеціального спорядження. Спочатку він заліз на потрібну висоту сам, а потім підтягнув до себе букет.

Людина-павук у ЖК "Одіссей"

Людина-павук у ЖК "Одіссей"

Зазначається, що ліз він у вікно будинку ЖК "Одіссей"

Діти, які спостерігали за цим дійством, виґукували та захоплено галасували прямісінько під хмарочосом. Малеча просила його спуститись вниз після того, як одеський супергерой передав букет квітів у вікно.

Цілком ймовірно, що відчайдуха — курʼєр квіткового магазину, який доставляє букети у такий оригінальний спосіб. Але чи відповідає таке припущення дійсності, не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині помітили жінку, яка тягнула за собою цілу гілку дерева, поки гуляла у парку. Місцеві почали жартувати, що це букет, який на силу можна донести додому.