Человек-паук уже не тот? Мужчина в Одессе покорил не только детей своей выходкой (видео)

Он лез в окно с сюрпризом

В четверг, 10 июля, мужчина в костюме Человека-паука пытался залезть в окно многоэтажки, но не с пустыми руками. Он держал огромный букет цветов.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. Также сетью распространяются видео и фото его выходки.

Заметим, что на кадрах видно, как смельчак пытается подняться в окно с помощью специального снаряжения. Сначала он забрался на нужную высоту сам, а затем подтянул к себе букет.

Человек-паук в ЖК "Одиссей"

Человек-паук в ЖК "Одиссей"

Отмечается, что лез он в окно дома ЖК "Одиссей"

Дети, наблюдавшие за этим действом, выкрикивали и восторженно визжали прямо под небоскребом. Они просили его спуститься вниз после того, как одесский супергерой передал букет цветов в окно.

По всей вероятности, смельчак — курьер цветочного магазина, который доставляет букеты таким оригинальным способом. Но соответствует ли такое предположение действительности, не известно.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине заметили женщину, которая тащила за собой целую ветку дерева, пока гуляла в парке. Местные начали шутить, что это букет, который едва ли можно донести домой.