Стало відомо, чим саме займався полковник СБУ, якого застрелили у Києві

Після початку повномасштабної війни загиблий повернувся "в активні заходи"

Співробітник Служби безпеки України, чи життя обірвалось у четвер, 10 липня, після пострілу з вогнепальної зброї, Іван Воронич організовував роботу оперативних співробітників.

Про це в етері КИЇВ24 розповів український військовий, контррозвідник, полковник СБУ Роман Червінський. За його словами, загиблий очолював великий підрозділ СБУ і згуртував гарний колектив.

Червінський зауважив, що особисто знав Івана Воронича та навіть досяг разом з ним позитивних результатів у роботі. Хоча він переконаний, що чинній українській владі не потрібна така робота СБУ, за яку відповідав загиблий. Адже вони більше зосереджуються на іміджі, ніж на важливих операціях.

"Особисто він приймав участь у декількох операціях по тій стороні. Ми про них зараз не говоримо, тому що вони вдалі.Це офіцер чистої душі, справжній, гідний чоловік, який відповідав за кожне своє слово", — зазначив полковник.

Після початку повномасштабної війни загиблий повернувся "в активні заходи". Червінський додає, що Воронич, якого вбили, жив досить простим життям, отримав квартиру у Києві не так давно. Щобільше його службові заслуги помітили нещодавно.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Івана Воронича і його життя.