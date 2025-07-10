Стало известно, чем именно занимался полковник СБУ, которого застрелили в Киеве

После начала полномасштабной войны погибший вернулся "в активные мероприятия"

Сотрудник Службы безопасности Украины, чья жизнь оборвалась в четверг, 10 июля, после выстрела из огнестрельного оружия, Иван Воронич организовывал работу оперативных сотрудников.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал украинский военный, контрразведчик, полковник СБУ Роман Червинский. По его словам, погибший возглавлял большое подразделение СБУ и сплотил хороший коллектив.

Червинский отметил, что лично знал Ивана Воронича и даже добился вместе с ним положительных результатов в работе. Хотя он убежден, что действующим украинским властям не нужна такая работа СБУ, за которую отвечал погибший. Они ведь больше сосредотачиваются на имидже, чем на важных операциях.

"Лично он принимал участие в нескольких операциях по той стороне. Мы о них сейчас не говорим, потому что они удачные. Это офицер чистой души, настоящий, достойный мужчина, отвечавший за каждое свое слово", — отметил полковник.

После начала полномасштабной войны погибший вернулся "в активные мероприятия". Червинский добавляет, что Воронич, которого убили, жил довольно простой жизнью, получил квартиру в Киеве не так давно. Более того, его заслуги отметили тоже недавно.

Ранее "Телеграф" писал, что известно об Иване Ворониче и его жизни.