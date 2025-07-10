Лукашенко пропустив "шахеди": що це було і яким містам України може загрожувати нова небезпека

У РНБО повідомили про загрозу "шахедів" з Білорусі

Росія в ніч на 10 липня знову запустила по Україні рої "шахедів". Однак нову масовану атаку відрізняло те, що цього разу ворог активно задіяв територію Білорусі.

"Телеграф" розібрався в тому, що це означає, яку загрозу несуть такі атаки і чи можна цьому протидіяти.

"Шахеди" у Білорусі

У ніч проти 10 липня Росія провела чергову масовану атаку з використанням дронів і ракет. Основною ціллю обстрілу був Київ. Внаслідок атаки у шести районах столиці зафіксовано численні руйнування житлової інфраструктури та спалахнули пожежі. Відомо про щонайменше 16 постраждалих. Докладніше про наслідки чергового обстрілу можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.

Удар очевидно є частиною нової тактики Росії щодо нарощування масованих атак. Докладно про неї та її загрози ми розповідали у статті під назвою "2000 "Шахедів" за один раз: чи здатна Росія завалити Україну дронами і чим ми відповімо ".

Однак цього разу, згідно з офіційними даними, Росія активно використовувала територію Білорусі.

"Росіяни прямо зараз використовують територію Білорусі для прольоту "шахедів"", — писав під час атаки керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.

Підтверджували цю інформацію і моніторингові канали. За їхніми даними, маршрути дронів виглядали так:

Маршрути шахедів під час атаки 10 липня

Прохідний двір Лукашенка

Проліт дронів над Білоруссю 10 липня став далеко не першим. Ці інциденти регулярно фіксують різні моніторингові спільноти. Наприклад, проєкт Беларускі Гаюн лише за другу половину 2024 року нарахував аж 351 дрон над територією республіки.

Іноді про дрони, які залітають до Білорусі, повідомляли і Повітряні сили ЗСУ.

Однак останнім часом такі інциденти відбуваються все частіше та масовіше. 8 липня паблік "Флагшток — Гомельшчына" писав про велику кількість російських БПЛА, які були зафіксовані над Гомельською областю Білорусі. Йдеться про близько 10 дронів за один раз.

Чому так відбувається

Офіційно останній інцидент в українській армії не згадували у своєму зведенні, проте, ґрунтуючись на попередніх випадках та нинішній ситуації, можна припустити кілька варіантів, чому так відбувається.

Дрони божеволіють

У 2024 році французька газета Le Monde, посилаючись на власні джерела, стверджувала, що Україна навчилася за допомогою РЕБ змінювати координати російських безпілотників. Це називається "спуфінг". Як пояснювало раніше видання ВВС, він полягає у додаванні похибки, яку приймач не може відрізнити від справжнього супутникового коду та враховує у своїх розрахунках. Фактично передавач засобу радіоелектронної боротьби імітує існування нового супутникового сузір’я і до 10 реальних супутників додає ще 60 "фейкових". У таких умовах приймач хибно визначає своє місце розташування, наприклад, в іншій півкулі Землі.

Тобто прольоти над Білоруссю можуть бути результатами роботи РЕБ — подавлені дрони "губляться" і залітають до сусідньої держави. Частина з них, ймовірно, потім відображається у зведеннях ЗСУ як "локаційно втрачені". Також це побічно можуть підтверджувати кілька фактів.

білорусам іноді доводиться збивати ці дрони і підтверджувати це офіційно;

лідер РБ Лукашенко після довгого замовчування інцидентів у 2024 році таки визнав факт прольоту дронів над своєю територією та заявив, що виною тому системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), "які збивають з курсу безпілотники".

Повітряні сили ЗСУ після атаки 10 червня не повідомляли про факт використання Росією території Білорусі для атаки на Україну.

Новий план Росії

Але є й інший варіант — Росія нібито цілеспрямовано почала використовувати Білорусь для дронових атак. У цій теорії також є кілька аргументів на її користь:

Про використання території Білорусі повідомили у РНБО;

Росія нарощує атаки на Україну, а використання території РБ, з дозволу Лукашенка чи без, могло б теоретично стати корисним для нової тактики;

Так чи інакше це поки що лише теоретичні варіанти того, що могло статися в ніч на 10 липня. Останнє слово буде за офіційною владою.

Наскільки серйозна загроза

Якщо йдеться про варіант з РЕБ, то для війни в Україні нічого не зміниться. Такі інциденти відбуваються час від часу вже давно. Але зовсім інше, якщо йдеться про цілеспрямовану нову тактику Росії. Тоді на Україну може чекати ціла низка нових небезпек:

Як реагувати на збільшення ролі Білорусі у війні?;

Як захищатись?

Річ у тому, що така тактика могла б дати Росії одразу кілька переваг для їхніх повітряних атак. Зокрема, укриття від українського ППО та зменшений час підльоту до деяких цілей, що могло б ускладнити Україні перехоплення.

Наприклад, до Києва в такому разі "шахеди" могли б долітати за приблизно 20 хвилин (при швидкості 250 км/год. За даними Сержа Марка, сучасні російські "шахеди" вже можуть досягати таких швидкостей).

Час підльоту "шахеду" до Києва з території Білорусі.

Але Київ і так знаходиться відносно близько до кордонів РФ, тому тривожнішою така ситуація може стати для областей на заході України, куди "шахеди" залітають відносно не часто. У такому разі час підльоту до них скоротиться одразу у кілька разів.

Час підльоту "шахеду" до Луцька з території Білорусі.

Час підльоту "шахеду" до Львова з території Білорусі

Що буде далі

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою у керівника Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктора Тарана щодо ситуації, що виникла, і можливого розвитку її в майбутньому.

На його думку, найгіршим сценарієм, який загрожує Україні, це цілеспрямований проліт російських БПЛА з метою скорочення підлітного часу до українських міст.

"Я б дуже хотів такий сценарій не допустити. Тому що підліт за таких обставин займає кілька десятків хвилин. Силам ППО буде неймовірно складно збивати такі дрони. Труднощі можуть виникнути, зокрема, і через болотисту місцевість, де потрібно буде оперативно розгортати мобільні групи ППО. Відповідно, відсоток уражень може зрости", — вважає він.

При цьому, зазначає експерт, боротися з цим можна, наприклад, за допомогою дронів-прехоплювачів.

"Вони здатні перехоплювати цілі в максимально короткі терміни. Також перехоплення дронів можна буде здійснювати за рахунок розгортання стаціонарних точок ППО", — каже він.

Однак Таран твердо переконаний, що саме з території Білорусі російські дрони навряд чи запускатимуть.

"На мою думку, в даний час політична і військова ситуація склалася таким чином, що росіяни не будуть використовувати, Білорусь як майданчик для запуску ракет або дронів.На початку повномасштабного вторгнення РФ Лукашенко підігравав Путіну, а зараз навпаки намагається дистанціюватися від війни. І навряд чи варто очікувати, що Білорусь зараз займе активну позицію у ній. Лукашенко зараз намагається знайти зближення з Китаєм, ЄС і США, щоб балансувати між цим трикутником і зберегти суверенітет. У 2022 році я мав чітку інформацію, що Білорусь брала участь у війні навіть на землі, але зараз ситуація змінилася", — каже він.

Ба більше, наголошує Таран, відсутні й об’єктивні дані, які б свідчили про підготовку повітряних атак із території РБ.

"Це мають бути спеціалізовані ангари, це мають бути спеціалізовані точки запуску, які повинні знаходитися біля залізничних станцій, куди дрони повинні доставлятися. Повинна бути створена відповідна інфраструктура, багато чого з цих речей. Плюс Білорусь чудово розуміє, що якщо вони почнуть цю інфраструктуру робити, то вони стають безпосередніми учасниками війни", — каже він.

Якщо ж Білорусь теоретично перейде межу, то для неї, на думку експерта, можуть настати плачевні наслідки.

"У нас уже анонсували балістику свою, є ATACMS, ударні дрони, а в Білорусі немає такого сильно ППО як у Росії. Плюс об’єкти в Білорусі будуть набагато ближче, ніж російські, а тому наші атаки можуть бути швидшими. Потрібно ще звіритися з міжнародним правом, але теоретично в такому випадку відкриється можливість бити і за інфраструктурними об'єктами Білорусі, які забезпечують ту чи іншу точку. Наслідки для Білорусі будуть плачевними", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можливий масований удар США по Росії і чи має американська армія необхідну далекобійну зброю.