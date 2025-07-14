"Украину спасет Юля": возможная смена премьер-министра насмешила сеть, лучшие мемы

Поток шуток в сети не остановить

Древнее интернет-пророчество сбылось и женщина таки вскоре сможет возглавить украинское правительство. В тайных оккультных сообществах Жмеринки, сформированных из победителей "Битв экстрасенсов" и "Игры в кальмара", развернули древние свитки, в которых еще во времена Тутанхамона было записано, что звать ее будут Юлия. Вот только важного "кольцеобразного" элемента прически у нее не оказалось. Что же, даже Ванга ошибается.

Ну а если серьезно, вероятная смена премьер-министра с Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко станет громким событием в политической жизни Украины. А любое громкое событие порождает тонны мемов в сети. Поэтому, в этом несерьезном материале "Телеграф" предлагает посмеяться с шуток о первой существенной ротации правящей верхушки страны за последние несколько лет.

Назначение Свириденко премьером было событием ожидаемым, хотя и до последнего времени некая интрига сохранялась. Поэтому, когда президент Владимир Зеленский все же сделал ей предложение возглавить правительство, то у многих украинцев сразу же возникли ассоциации с тем самым легендарным видео Арсения Яценюка.

Возможно для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая до этого была единственной женщиной-премьером в истории независимой Украины, подобное могло бы стать неожиданностью.

"Вот это поворот"

Впрочем, судя по реакции сети, это стало неожиданностью для куда большего числа людей.

Да, снова

Не исключено, что даже Яценюк такого не ждал.

Возникло определенное недоразумение

Очевидно, что параллели между двумя женщинами оказались настолько стойкими, что в сети даже расчехлили старые предвыборные плакаты Тимошенко.

По всей видимости, обсуждать эту тему будут еще долго.

В сети без шуток не обошлось

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о Свириденко и ее карьерном пути. Также мы писали о том, что известно о ее муже.