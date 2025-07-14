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"Украину спасет Юля": возможная смена премьер-министра насмешила сеть, лучшие мемы

Автор
Геннадий Лубенец
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Юлия Свириденко и Юлия Тимошенко Новость обновлена 14 июля 2025, 17:05
Юлия Свириденко и Юлия Тимошенко

Поток шуток в сети не остановить

Древнее интернет-пророчество сбылось и женщина таки вскоре сможет возглавить украинское правительство. В тайных оккультных сообществах Жмеринки, сформированных из победителей "Битв экстрасенсов" и "Игры в кальмара", развернули древние свитки, в которых еще во времена Тутанхамона было записано, что звать ее будут Юлия. Вот только важного "кольцеобразного" элемента прически у нее не оказалось. Что же, даже Ванга ошибается.

Ну а если серьезно, вероятная смена премьер-министра с Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко станет громким событием в политической жизни Украины. А любое громкое событие порождает тонны мемов в сети. Поэтому, в этом несерьезном материале "Телеграф" предлагает посмеяться с шуток о первой существенной ротации правящей верхушки страны за последние несколько лет.

Назначение Свириденко премьером было событием ожидаемым, хотя и до последнего времени некая интрига сохранялась. Поэтому, когда президент Владимир Зеленский все же сделал ей предложение возглавить правительство, то у многих украинцев сразу же возникли ассоциации с тем самым легендарным видео Арсения Яценюка.

Возможно для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которая до этого была единственной женщиной-премьером в истории независимой Украины, подобное могло бы стать неожиданностью.

Свириденко мемы
"Вот это поворот"

Впрочем, судя по реакции сети, это стало неожиданностью для куда большего числа людей.

Мемы о Свириденко
Да, снова

Не исключено, что даже Яценюк такого не ждал.

Мемы о Свриденко
Возникло определенное недоразумение

Очевидно, что параллели между двумя женщинами оказались настолько стойкими, что в сети даже расчехлили старые предвыборные плакаты Тимошенко.

Юля Свириденко в мемах
"Она работает"

По всей видимости, обсуждать эту тему будут еще долго.

Юлия Свириденко может стать премьером, мемы
В сети без шуток не обошлось

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о Свириденко и ее карьерном пути. Также мы писали о том, что известно о ее муже.

Теги:
#Юлия Тимошенко #Кабмин #Шутки #Юмор #Мемы #Юлия Свириденко