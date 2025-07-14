Длиной более трех километров: где в Украине находится "дом-улей" и как он выглядит (фото)

Дом-улей имеет несколько юридических адресов

Мало кто знает, что самый длинный жилой дом в мире находится в Украине, а именно в Луцке. Хотя ранее рекордсменом была легендарная "Китайская стена" в Днепре. На строительство этого здания ушло 11 лет и оно действительно является знаковым архитектурным объектом.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит самый длинный дом в Украине и в чем его уникальность. Мы узнали интересные факты.

Самый длинный дом в Украине — как проходило строительство

Многоэтажный дом в Луцке удивляет своим размахом. Его строительство началось ещё в 1969 году и растянулось на долгие 11 лет — завершили проект лишь в 1980-м. Протяженность здания составляет 1,75 километра, а если учитывать все боковые ответвления — целых 3265 метров.

Дом-улей в Луцке

Этот уникальный дом раскинулся сразу на двух проспектах — Соборности и Молодежи. Его возводили поэтапно: как только очередной блок был готов, его сразу сдавали в эксплуатацию и заселяли в него жителей.

Строительство первых подъездов, Фото: modernism.in.ua

Авторами проекта стали архитекторы Ростислав Метельницкий и Василий Маловиця, главной идеей которых было расположить и соединить 40 домов между собой под углом 120 градусов. В результате появился необычный жилой комплекс из 38 многоэтажек разной высоты — от пяти до девяти этажей. Если взглянуть на него с высоты, форма дома напоминает пчелиные соты. Именно благодаря такой геометрии он и получил в народе название "дом-улей".

Дом похож с высоты на пчелиные соты

Сколько человек живет в самом длинном доме в Украине

Этот жилой комплекс поражает своим масштабом — здесь насчитывается около 3 тысячи квартир и 120 подъездов, где проживает примерно 10 тысяч человек. Из-за необычной планировки с многочисленными поворотами, дворами и проходами, там легко заблудится. Даже местные вспоминают, как поначалу терялись в арках.

В этом доме насчитывается около 3 тысячи квартир

Чтобы преодолеть путь от начала здания до конца пешком, придется потратить около часа, а на общественном транспорте — несколько остановок. Из-за своей протяженности и сложной планировки дом имеет сразу несколько официальных адресов.

Есть и интересная деталь: один из блоков дома-улея до сих пор называют "медицинским", ведь в советские времена в нем селили исключительно врачей и сотрудников больниц.

Это жилое здание превратилось в настоящую архитектурную жемчужину Луцка и до сих пор считается одним из самых необычных и длинных домов во всем мире.

Как выглядит самый длинный дом в Украине и мире

"Телеграф" писал ранее, где в Украине находится необычный дом-корабль. Он уцелел в двух мировых войнах и стал частью легенд.