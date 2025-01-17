В Україні продають Tesla в ідеальному стані за 6 тисяч доларів. Як таке можливо (фото)

Машина має двигун потужністю в 416 кінських сил

На українському ринку вживаних автомобілів Tesla Model S зазвичай коштує від 25 до 45 тисяч доларів. Втім, у Львові з'явилася надзвичайно приваблива пропозиція — Tesla Model S Performance 2014 року випуску за 5 999 доларів США.

За ціною старенької Skoda можна придбати преміальний електромобіль першого покоління потужністю 416 кінських сил. Відповідне оголошення з'явилося на AUTO.RIA.

Білий ліфтбек має пробіг 116 тисяч кілометрів та задній привід. Автомобіль оснащено автоматичною коробкою передач та має п'ять посадкових місць.

Згідно з інформацією від продавця, транспортний засіб пригнано зі Сполучених Штатів Америки та вже розмитнено. За даними AUTO.RIA, автомобіль потрапляв у ДТП, про що свідчать відповідні записи в історії. Та власник авто стверджує, що жодних аварій не було.

Пояснює таку низьку ціну відсутність високовольтної батареї. Вартість нового акумулятора складає близько 6 тисяч доларів в Україні.

Продавець пропонує доставку евакуатором у будь-яке місто України. Автомобіль перебуває у Львові.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому електрокар в гарному стані продають за безцінь. Машину продають всього за 3450 доларів.