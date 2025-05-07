СCО опублікували вражаючий фільм про підпілля: "Методи та способи опору – незліченні. Мета – одна!"

У фільмі показані українці, які щодня протистоять ворогові

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ опублікували мотиваційний мініфільм "Ворон-Месник", присвячений учасникам Руху опору. Він закликає приєднуватися до українського підпілля на тимчасово окупованих територіях для протистояння ворогові.

Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі ССО. У ньому показані українці, які щодня протистоять ворогові різними способами. Кожен із них робить свій важливий внесок, створюючи ланцюг.

Хтось відстежує координати противника, хтось поширює агітацію і бореться з ворожою пропагандою, а хтось безпосередньо ставить крапку в одному із завдань. Під управлінням ССО весь цей механізм наводиться в рух і зрештою дає результат.

"Методи та способи опору – незліченні. Мета – одна!", — йдеться в фільмі.

Довідково: Рух опору – спрямована проти окупаційних сил громадянська діяльність, метою якої є звільнення територій від окупації та відновлення державного суверенітету.

Приєднатися до Руху опору можна на сайті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сили спецоперацій створили календар-довідник про опір в окупації.