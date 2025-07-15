"Викладач". ССО показали интересный фильм об участниках Движения сопротивления

Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого есть сохранение украинской литературы

Силы специальных операций (ССО) выпустили короткометражный фильм под названием "Викладач". Его посвятили участникам Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале ССО во вторник, 15 июля. В фильме звучит песня группы "Жадан и Собаки" – "Болбочан".

"Во временно оккупированном Луганске оккупанты пытаются уничтожить любое упоминание об Украине — навязывают украинским студентам искривленную историю, в университетах на временно оккупированных территориях российские оккупационные силы сжигают украинские книги. Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого есть сохранение украинской литературы", — рассказали о сюжете фильма в описании под роликом.

В результате успешной операции россияне сожгли свои же книги, а украинские удалось сохранить. А итог этой истории в фильме, как и в жизни, только один — уничтожение оккупантов.

Справка: Силы специальных операций – это отдельный род сил Вооруженных Сил Украины, в который входят подразделения спецназовцев, Движение сопротивления и подразделения психологических операций. Подразделения Сил специальных операций первыми заходят в тыл к врагу по суше, по морю и из воздуха, готовя основу для операций по освобождению Украины.

Движение сопротивления – направленная против оккупационных сил гражданская деятельность, целью которой является освобождение территорий от оккупации и восстановление государственного суверенитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ССО опубликовали впечатляющий фильм о подполье: "Методы и способы сопротивления – бесчисленны. Цель – одна!".