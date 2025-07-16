Делегація Мінстратегпрому була присутня на конференції в Римі: кого відправили та хто фінансував поїздку

Під час конференції були підписані п'ять домовленостей про співпрацю в галузі ОПК

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України було представлене на Конференції з питань відновлення України (URC2025) у Римі 10-11 липня. До делегації увійшло п'ятеро чиновників.

Склад делегації

"Телеграф" спрямував інформаційний запит до Мінстратегпрому з проханням розповісти про склад делегації та її фінансування. До делегації Мінстратегпрому увійшли:

Давид Алоян — заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;

— заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції; Ганна Гвоздяр — заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

— заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Семен Еренбург — головний спеціаліст відділу європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва;

— головний спеціаліст відділу європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва Управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва; Микола Жук — начальник відділу інновацій у сферах протимінної діяльності, розвитку безпілотних систем та виробництва спеціалізованого автомобільного медичного транспорту;

— начальник відділу інновацій у сферах протимінної діяльності, розвитку безпілотних систем та виробництва спеціалізованого автомобільного медичного транспорту; Владислав Сацюк — головний спеціаліст відділу стратегічного розвитку ОПК управління стратегічного планування Департаменту військово-промислової політики.

Фінансування поїздки

Поїздка представників Мінстратегпрому оформлювалась як офіційне закордонне відрядження. На момент надання відповіді на наш запит, остаточну суму витрат на поїздку делегації Мінстратегпрому до Італії підсумовано ще не було. Учасники поїздки ще не подали всіх звітних документів.

У Мінстратегпромі поінформували, що витрати на участь його делегації в URC2025 частково покривалися коштами держбюджету України. За переліт та проживання платила сторона, що приймала.

Представники Мінстратегпрому, що брали участь у конференції, проживали в готелях "The Hoxton", "Rome" та "Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel". Проживання забезпечувала сторона, що приймала.

Одна доба проживання в одномісному номері "The Hoxton" коштує близько 14 тисяч гривень. В готелі "Sheraton Parco de' Medici Rome Hotel" — дешевше, за добу у номері з великим ліжком треба заплатити 7 530 гривень.

Також у відомстві розповіли про суму добових, які отримували члени делегації Мінстратегпрому. Відповідно до постанови Кабміну від 2011 року №98, суми добових витрат українських службовців у відрядженнях до Італії складають 80 доларів на добу.

На сайті Мінстратегпрому повідомляється, що на полях Ukraine Recovery Conference було підписано угоду про співробітництво між Мінстратегпром та Міністерством оборони Італії. Це спільна домовленість про співпрацю між українськими та італійськими оборонними компаніями та закриття потреб у компонентах і сировині. З боку України документ підписав Давид Алоян. Всього під час конференції були підписані п'ять домовленостей про співпрацю в галузі ОПК.

Давид Алоян та Джачінто Оттавіані підписали угоду

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і як поїхав на конференцію у Римі від Кіровоградської області. До делегації увійшли троє чиновників.