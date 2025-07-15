"Зметикували" на трьох. Хто і як поїхав на конференцію у Римі від Кіровоградської області
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Це була четверта Конференція з питань відновлення України
Делегація Кіровоградської області відвідала конференцію URC-2025 у Римі. Це міжнародна зустріч, на якій обговорювалися питання Міжнародної відновлення України й на ній було багато українських чиновників.
"Телеграф" спрямував інформаційний запит до Кіровоградської ОВА. Ми хотіли дізнатися, хто від Кіровоградської ОВА поїхав на URC 2025 у Римі, чи оформили поїздку членів делегації як закордонне відрядження та яку суму було витрачено на цю поїздку.
У відповіді ОВА йдеться, що поїздку делегації було оформлено, як закордонне відрядження. Делегація Кіровоградської ОВА складалася з трьох людей:
- Андрій Райкович — начальник Кіровоградської ОВА, глава делегації
- Валерія Фурманова — директор департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОВА
- В'ячеслав Дубровський — директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОВА
Фінансування витрат, пов'язаних з відрядженням членів делегації, проводилося за рахунок коштів, передбачених у кошторисах на утримання відповідних структурних підрозділів ОВА.
Зазначається, що відповідно до постанови Кабміну від 2011 року №98, суми добових витрат службовців у відрядженнях до Італії складають до 80 доларів на добу. Максимальна сума на винаймання житла на добу — не більше 200 доларів.
Члени делегації самостійно розробляли маршрут, як дістатися до Риму. Також вони самі обирали місця проживання. Всі документи, що підтверджують їхні витрати на це, чиновники мають надати у встановлений законом спосіб.
Проте на деякі питання "Телеграфу" у Кіровоградській ОВА не відповіли. Зокрема, не назвали готель, в якому проживала делегація та не уточнили вартість проживання у номері.
Як повідомляв "Телеграф", і уряді України назрівають великі кадрові перестановки. Планується звільнення кількох міністрів, серед яких Рустем Умєров та Оксен Лісовий.