Делегация Минстратегпрома присутствовала на конференции в Риме: кого отправили и кто финансировал поездку

Во время конференции было подписано пять договоренностей о сотрудничестве в области ОПК

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины было представлено на Конференции по восстановлению Украины (URC2025) в Риме 10-11 июля. В делегацию вошли пятеро чиновников.

Состав делегации

"Телеграф" направил информационный запрос в Минстратегпром с просьбой рассказать о составе делегации и ее финансировании. В делегацию Минстратегпрома вошли:

Давид Алоян — заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по европейской интеграции;

— заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по европейской интеграции; Анна Гвоздяр — заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

— заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины; Семен Эренбург – главный специалист отдела европейской и евроатлантической интеграции, многостороннего сотрудничества Управления европейской интеграции и международного сотрудничества;

– главный специалист отдела европейской и евроатлантической интеграции, многостороннего сотрудничества Управления европейской интеграции и международного сотрудничества; Николай Жук – начальник отдела инноваций в сферах противоминной деятельности, развития беспилотных систем и производства специализированного автомобильного медицинского транспорта;

– начальник отдела инноваций в сферах противоминной деятельности, развития беспилотных систем и производства специализированного автомобильного медицинского транспорта; Владислав Сацюк – главный специалист отдела стратегического развития ОПК управления стратегического планирования Департамента военно-промышленной политики.

Финансирование поездки

Поездка представителей Минстратегпрома оформлялась как официальная заграничная командировка. На момент предоставления ответа на наш запрос окончательная сумма расходов на поездку делегации Минстратегпрома в Италию подсчитана еще не была. Участники поездки еще не представили всех отчетных документов.

В Минстратегпроме сообщили, что расходы на участие его делегации в URC2025 частично покрывались средствами госбюджета Украины. За перелет и проживание платила принимающая сторона.

Представители Минстратегпрома, участвовавшие в конференции, проживали в гостиницах "The Hoxton", "Rome" и "Sheraton Parco de Medici Rome Hotel". Проживание обеспечивала принимавшая сторона.

Одни сутки проживания в одноместном номере "The Hoxton" стоят около 14 тысяч гривен. В отеле "Sheraton Parco de Medici Rome Hotel" — дешевле, за сутки в номере с большой кроватью нужно заплатить 7 530 гривен.

Также в ведомстве рассказали о сумме суточных, получаемых членами делегации Минстратегпрома. Согласно постановлению Кабмина от 2011 года №98, суммы суточных расходов украинских служащих в командировках в Италию составляют 80 долларов в сутки.

На сайте Минстратегпрома сообщается, что на полях Ukraine Recovery Conference было подписано соглашение о сотрудничестве между Минстратегпромом и Министерством обороны Италии. Это совместная договоренность о сотрудничестве между украинскими и итальянскими оборонными компаниями и закрытии потребностей в компонентах и сырье. Со стороны Украины документ подписал Давид Алоян. Всего во время конференции было подписано пять договоренностей о сотрудничестве в области ОПК.

Давид Алоян и Джачинто Оттавиани подписали соглашение

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто и как уехал на конференцию в Риме от Кировоградской области. В делегацию вошли три чиновника.