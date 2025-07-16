Чим найкраще збивати російські дрони? Командир полку дав детальне пояснення

Ворог постійно міняє тактику застосування безпілотників

Для протидії російським дронам українські військові почали використовувати 5,56 мм патрони для гвинтівок НАТО типу CZ Bren і M4. Після пострілу їхні кулі розпадаються на п’ять дробинок, які ефективно вражають БПЛА на відстані до 50 метрів. Однак для протидії ворожим дронам потрібні комплексні заходи.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко. Він пояснив, чому одним елементом не можна перекрити всі проблемні питання.

Як приклад він навів масовані повітряні атаки ворога по території України та завдавання ударів по цивільній інфраструктурі.

— Як працював противник? Вони летіли на висоті 300-400 м. Переважну кількість цих засобів збивали маневрені вогневі групи (МВГ), а також ураження наносила авіація й інші елементи протиповітряної оборони. Противник зрозумів, що це стало неефективним. Він пішов шляхом модернізації засобів типу "шахед", а також збільшення виробництва і зміни тактики на полі бою. На сьогодні вони йдуть комбінованими атаками. Якийсь дрон рухається на висоті 300-400 метрів, якийсь 2000-2200, куди МВГ не дострелюють, — каже офіцер.

За його словами, щоб максимально збивати повітряні цілі противника, слід мати МВГ, які продовжують виконання завдань на випадок, якщо противник піде на низькій висоті. При цьому слід розвивати дрони-перехоплювачі, і 429-й полк вже має успіхи.

— Мають працювати наші стаціонарні, а також портативні засоби ППО. Тому влада України весь час комунікує з партнерами щодо додаткових засобів протиповітряної оборони… Ну і, звісно, бойова українська авіація. І саме так, маючи ешелоновану протиповітряну оборону, ми можемо збивати переважну більшість тих цілей, які рухаються на наші мирні міста, — пояснив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", коли ЗСУ битимуть ворога "роями" дронів.