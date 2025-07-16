Укр

Чем лучше всего сбивать российские дроны? Командир полка дал подробное объяснение

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маневренные огневые группы работают на низких горизонтах высоты
Маневренные огневые группы работают на низких горизонтах высоты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг постоянно меняет тактику применения беспилотников

Для противодействия российским дронам украинские военные начали использовать 5,56 мм патроны для винтовок НАТО типа CZ Bren и M4. После выстрела их пули распадаются на пять дробинок, эффективно поражающих БПЛА на расстоянии до 50 метров. Однако для противодействия вражеским дронам нужны комплексные меры.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он объяснил, почему одним элементом нельзя перекрыть все проблемные вопросы.

В качестве примера он привел массированные воздушные атаки врага по территории Украины и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

— Как работал противник? Они летели на высоте 300–400 м. Подавляющее количество этих средств сбивали маневренные огневые группы (МОГ), а также наносила поражение авиация и другие элементы противовоздушной обороны. Противник понял, что это стало неэффективным. Он пошел по пути модернизации средств типа "шахед", а также увеличения производства и изменения тактики на поле боя. На сегодняшний день они идут комбинированными атаками. Какой-то дрон движется на высоте 300-400 метров, какой-то 2000-2200, куда МОГ не достреливают, — говорит офицер.

По его словам, чтобы максимально сбивать воздушные цели противника, следует иметь МОГ, продолжающие выполнение задач на случай, если противник пойдет на низкой высоте. При этом следует развивать дроны-перехватчики, и 429-й полк уже имеет успехи.

— Должны работать наши стационарные, а также портативные средства ПВО. Поэтому власти Украины все время общаются с партнерами по дополнительным средствам противовоздушной обороны… Ну и, конечно, боевая украинская авиация. И именно так, имея эшелонированную противовоздушную оборону, мы можем сбивать подавляющее большинство целей, которые движутся на наши мирные города, — объяснил Юрий Федоренко.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", когда ВСУ будут бить врага "роями" дронов.

Теги:
#ПВО #Беспилотники #Дроны #Шахед