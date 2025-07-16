Один із нардепів грав на телефоні під час засідання Ради зі звільнення Шмигаля: про кого може йтися (відео)

Поки один грав на телефоні, інші народні обранці бродили по залі та займалися своїми справами

У Верховній Раді за цікавим зайняттям застали одного з народних депутатів. Він захоплено грав у ігри на мобільному телефоні під час засідання зі звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відповідні кадри почали з’являтися у мережі у середу, 16 липня. Цього дня у парламенті Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування погодив відставку Шмигаля.

На кадрах видно, що поки він виступає перед повним залом, нардепи здебільшого зайняті своїми справами.

Депутат Ярослав Железняк показав відео, на якому видно як один із народних обранців у цей час грає на телефоні. Ця людина схожа на нардепа Євгена Брагара від "Слуги народу". Його в ролику видно лише збоку, тож сказати з точністю складно.

Нардеп, що грає на телефоні, деяким здався схожим на Брагара, тому що є схожість у зовнішності та одязі. Для порівняння показано фото, зроблене того ж дня.

Євген Брагар. Фото: Скріншот "Телеграф"

Євген Брагар. Фото: facebook.com/yvbragar

Хто такий Євген Брагар

Народний депутат України Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова. Керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Алжиром, керівник групи з міжпарламентських зв’язків із В’єтнамом.

Народився 30 травня 1994 року у місті Києві. Закінчив історичний факультет Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Магістр, аспірант Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка.

Засновник, керівник та викладач польської мови у навчальному проєкті "Лінгвіст". Проходив стажування у парламентському комітеті із закордонних справ.

Євген Брагар. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 липня у Верховній Раді під час засідання виникла сутичка. Її влаштували нардепи Олексій Гончаренко та Данило Гетьманцев.