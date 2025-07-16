Один из нардепов играл на телефоне во время заседания Рады по увольнению Шмыгаля: о ком может идти речь (видео)

Пока один играл на телефоне, другие народные избранники бродили по залу и занимались своими делами

В Верховной Раде за интересным занятием застали одного из народных депутатов. Он увлеченно играл в игры на мобильном телефоне во время заседания по увольнению премьер-министр Дениса Шмыгаля.

Соответствующие кадры стали появляться в сети в среду, 16 июля. В этот день в парламенте Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления согласовал отставку Шмыгаля.

На кадрах видно, что пока он выступает перед полным залом, нардепы в основном заняты своими делами.

Депутат Ярослав Железняк показал видео, на котором видно как один из народных избранников в это время играет на телефоне. Этот человек похож на нардепа Евгения Брагара от "Слуги народа". Его в ролике видно лишь со стороны, потому сказать с точностью сложно.

Нардеп, играющий на телефоне, некоторым показался похожим на Брагара, потому как есть сходства во внешности и одежде. Для сравнения показано фото, сделанное в тот же день.

Евгений Брагар. Фото: Скриншот "Телеграф"

Евгений Брагар. Фото: facebook.com/yvbragar

Кто такой Евгений Брагар

Народный депутат Украины. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по свободе слова. Руководитель группы по межпарламентским связям с Алжиром, руководитель группы по межпарламентским связям с Вьетнамом.

Родился 30 мая 1994 года в городе Киеве. Окончил исторический факультет Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко. Магистр, аспирант Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко.

Основатель, руководитель и преподаватель польского языка в учебном проекте "Лингвист". Проходил стажировку в парламентском комитете по иностранным делам.

Евгений Брагар. Фото: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 16 июля в Верховной Раде во время заседания возникла потасовка. Ее устроили нардепы Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев.