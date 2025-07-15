Популярне місце відпочинку в Запоріжжі різко розкритикували: що відомо про скандал (відео)

Більшість відвідувачів скаржиться на неналежну санітарію, низький рівень сервісу та байдужу поведінку персоналу

У соцмережах активно обговорюють ситуацію навколо популярного басейнового комплексу "Старбас" у Запоріжжі. Замість приємного відпочинку у комфортних умовах багато відвідувачів скаржаться на занедбаний стан об'єкта, антисанітарію та відсутність належного сервісу.

Про це повідомляє "ЗаБор". Відомо, що заклад опинився в епіцентрі скандалу після того, як українці опублікували відео з критичним оглядом.

Ролик швидко набрав популярності, спричинивши хвилю негативних коментарів. Це не перший випадок подібної реакції: ще восени 2024 року одна з відвідувачок залишила розгромний відгук про місцеву сауну.

Що обурило гостей

Більшість з них відзначає незадовільний санітарний стан, байдужість персоналу та відсутність базового обслуговування. Багато хто називає заклад "розчаруванням за 700 гривень" і радить уникати його.

"Їздила кілька днів тому до них на басейн — була в шоці. Басейн — у жахливому стані, а ціна — 700 грн. Просто гроші на вітер. Не рекомендую туди ходити", — пише українка.

Що пишуть під відео

Ось що ще розповідають гості:

"Теж знімали цю територію і з басейну були в шоці. Так само шафки, які стоять на вулиці з посудом, було обсмоктано котами… Ми звернулися до адміністратора з проханням щось зробити — з нас просто посміялися і все. Сервіс…".

"Там срач — ми теж там були. У посудомийній машині — брудний посуд, у кімнаті — срач".

"Знімали номер – моторошно смерділо каналізацією з ванної кімнати. Сніданок, який був включений у вартість, нам так і не принесли. А в іншому – нічого".

"Так само була прикро вражена басейном для дорослих. Фарба відлущилася, плаває в басейні. Люди думали, що трава цвіте, — розмовляли в басейні".

Що пишуть під відео

Загалом тон коментарів вказує на системні проблеми в роботі комплексу та відсутність адекватної реакції з боку адміністрації.

Зазначимо, що представники комплексу офіційно не прокоментували ситуацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у що перетворився популярний у часи СРСР Народний дім у Запоріжжі. Згідно з кадрами місцевих жителів, об'єкт перебуває в занедбаному стані: двері відсутні, а вікна розбиті вже давно. Стіни вкриті яскравими графіті. Попри це, будівля досі має офіційний статус пам'ятки архітектури.