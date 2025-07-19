У куфії та з сумкою Slipknot: курйозного персонажа побачили посеред вулиці у Рівному (відео)

Дівчина була явно чимось схвильована і дорогою щось говорила сама собі

Увагу жителів міста Рівного привернула перехожа дівчина, яка вирізнялася з натовпу своїм незвичайним вбранням та яскравим макіяжем. Її емоції та поведінка також притягнули до себе погляди оточуючих.

Відповідне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків Telegram. Автор ролика підписав його так:

"Коли чекаєш на маршрутку, можна що хочеш зустріти".

На кадрах видно, що на дівчині спідниця з широким поясом, з одного боку і з іншого боку, з логотипом відомої американської метал-групи Slipknot. Також на ній одягнена червона блуза і чорний жакет. На ногах — колготки з сіточкою та черевиками. Головний убір – куфія.

Перехожі звернули увагу, що дівчина була чимось схвильована і дорогою щось говорила сама собі.

До речі, у коментарях припустили, що незнайомка може працювати в театрі, що знаходиться неподалік, що пояснило б її вбрання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Києві, у житловому масиві Осокорки, перехожі помітили чоловіка, який ризикуючи життям висів зовні четвертого поверху багатоповерхівки. У соцмережах чоловіка порівняли зі "спайдер-меном". Однак насправді все виявилося набагато простіше, і причина такої картини була банальною.