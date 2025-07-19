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У частині Донецька зникло світло після вибуху. Над містом здійнявся дим (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Вибух у Донецьку Новина оновлена 19 липня 2025, 16:03
Вибух у Донецьку. Фото Колаж "Телеграфу"

Без світла залишись навіть лікарні

У тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 19 липня, прогримів вибух. Над містом вже піднявся стовп диму.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що у Ворошилівському районі припинили роботу всі електропідстанції.

"Гучно у Донецьку. Внаслідок вибуху є поранені", — йдеться у повідомленні.

У Донецьку пролунав вибух
У Донецьку пролунав вибух

У мережі вже з'явились фото диму, який здійнявся над містом після вибуху, та відео з місця подій. Пропагандисти стверджують, що приліт був у центрі Донецька, однак точних деталей не повідомляють.

Одразу після вибухів у Ворошилівському районі зникло світло, роботу припинили всі електропідстанції.

"У Ворошилівському районі Донецька сталося автоматичне вимкнення 7 трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишаються 200 абонентів та 2 лікарні", — пишуть у мережі.

У Донецьку пролунав вибух
Воронка

Окрім того, окупанти вже почали писати, що вибухи пролунали через "атаку України" і нібито навіть є приліт у центрі міста. Кажуть, атакували РСЗВ "HIMARS". Однак офіційно цю інформацію наразі жодна зі сторін не підтверджувала.

Нагадаємо, що вдень 19 липня на окупованій ЗАЕС в Енергодарі помітили дим. Окупаційна влада вже прокоментувала інцидент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Донецьку катастрофічна ситуація з водою. Тепер її подаватимуть раз на три дні.

Теги:
#Донецьк #Вибух #Окупація