ЗАЕС горить? Над станцією помітили дим, усі подробиці інциденту (фото)

Окупанти вже прокоментували

Над окупованою Запорізькою атомною електро станцією (ЗАЕС) в Енергодарі здіймається дим. В області вдруге за останні дні зникло світло.

Про це пишуть місцеві канали. Зазначається, що також в Запорізькій області перебої з водопостачанням.

Окупаційна влада прокоментувала інцидент на ЗАЕС лише через кілька годин після появи задимлення. Там звинуватили Україну та говорять "про атаку дронів".

Пожежа на ЗАЕС

Пожежа на ЗАЕС

"Через "ворожий обстріл" почалася пожежа в лісі, розташованому біля Енергодару та ЗАЕС. Дякувати Богу, на території самої Запорізької АЕС пожежі не зафіксовано", — пишуть пропагандистські канали.

При цьому на фото видно, що над ЗАЕС здіймається чималий стовп сірого диму. Це неабияк налякало місцевих, враховуючи те, що атомна станція під контролем Росії.

"Горить лісосмуга за межами ЗАЕС та Енергодара — загрози немає! Просимо зберігати спокій, не піддаватись паніці та довіряти лише перевіреним офіційним джерелам. У разі появи нової інформації повідомимо оперативно", — наголосила Нікопольська РВА.

Додамо, що протягом останніх днів на території окупованої частини Запорізької області зафіксували вже другий блекаут. Точних причин "влада" не називає, кажуть лише, що причина у перевантаженні мережі. Однак у людей через постійні перепади напруги горить побутова техніка.

Нагадаємо, що Донецьк в окупації спіткала нова біда. Зараз люди залишились майже без води, її будуть подавати один раз на три доби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає окупований Мелітополь і що там відбувається.